Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Publié le 06/10/2025 - 07:00
Mis à jour le 01/10/2025 - 10:04

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCi
CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
1/6 - CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
2/6 - CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
3/6 - CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
4/6 - CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI
5/6 - CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCi
6/6 - CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI

La cyberattaque se banalise

À l’heure où les phishing, rançongiciels, deepfakes ou encore fuites de données se multiplient, la cybersécurité devient un enjeu prioritaire. Quelques chiffres pour illustrer son importance :

  • — Les attaques par rançongiciels ont été multipliées par 10 en l’espace de 3 ans.
  • — Le coût médian d’une cyberattaque est estimé à 50000 €.
  • — 40 % des PME confrontées à une cyberattaque ont connu au moins 8 heures d’interruption d’activité.

Tous concernés

En quelques années, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Rançongiciels paralysant des hôpitaux, usurpations d’identité dans des collectivités, arnaques au faux président dans des PME : aucun acteur économique n’est à l’abri. Et pourtant, trop peu se sentent réellement armés pour faire face. 

Sujet trop technique ? Non !

De nombreuses structures se sentent démunies ou estiment que le sujet est "trop technique". C’est en partie faux, car de nombreuses solutions, certaines relevant du bon sens ou de la formation de tous, existent.

Aussi, le CyberSec’Day entend justement rendre le sujet accessible, concret et utile. L’objectif est clair : permettre à chaque participant de repartir avec des solutions applicables immédiatement dans son contexte professionnel.

Les thèmes abordés

Les thématiques abordées couvrent les enjeux actuels et concrets du monde professionnel :

  • La montée des attaques par phishing et deepfakes,
  • L’intégration de l’intelligence artificielle dans les outils d’ingénierie sociale,
  • Les aspects juridiques : responsabilité, RGPD, preuve numérique,
  • La sécurité des ressources humaines : sensibilisation, formation, erreurs internes,
  • Les décisions d’investissement en cybersécurité,
  • La gouvernance des risques cyber en entreprise ou collectivité.

CyberSec'day-14 Octobre - CCI à Besançon © CCI

Soyez transversaux pour vous défendre

Au-delà des contenus proposés, un accent particulier est mis sur l’importance de transversaliser la cybersécurité : DSI, bien sûr, mais aussi DAF, juristes, RH, acheteurs, élus… tous sont concernés. L’enjeu est de bâtir une culture commune du risque, au service de la résilience des organisations.

"La cybersécurité n’est plus un sujet réservé aux informaticiens. Elle concerne toute l’organisation, des RH à la direction juridique, en passant par les achats et les dirigeants eux-mêmes", souligne l’équipe organisatrice.

C’est aussi pour cela que les formats choisis — courts, concrets — visent à toucher un large public et à décloisonner les expertises.

Bouquet final !

Pour clôturer la journée, un invité très attendu prendra la parole : Clément Domingo, plus connu sous le pseudonyme SaxX. Hacker éthique, expert en cybersécurité, militant pour l’inclusion dans le numérique, il est cofondateur du collectif Hackers Sans Frontières. Il apportera un regard percutant sur les failles humaines, les nouvelles menaces liées à l’intelligence artificielle, et la nécessité d’adopter une posture active face aux risques numériques.

Infos +

CyberSec’Day

  • CyberSec’Day est gratuit, sur inscription obligatoire
  • CCI Saône-Doubs — 46 avenue Villarceau — Besançon
  • Mardi 14 octobre 2025 — dès 9 h
  • Inscription gratuite et programme complet sur : cybersecday.cci.fr

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage

Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Evénements
Publi-Infos

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

PUBLI-INFO • La Grande Braderie d’Automne, organisée par l’Union des Commerçants de Besançon, accueillera plus de 200 exposants les 10 et 11 octobre 2025. Un rendez-vous incontournable mêlant commerce, patrimoine et convivialité au cœur de la cité bisontine.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Une nouvelle boutique ouvre prochainement au centre-ville de Besançon

Dès le 17 octobre 2025, la nouvelle boutique, Les Bougies de Charroux, ouvrira ses portes au 11 Grande Rue à Besançon. Comme son nom l’indique, l’enseigne est spécialisée dans les bougies faites à la main, fabriquées en France et avec un label de qualité RAL (respect de la santé et de l’environnement). 

bougies boutique centre-ville nouveau commerce ouverture
Publié le 4 octobre à 18h10 par Elodie Retrouvey
Haut-Doubs
Economie Société

Fermeture de La Perdrix : vers une concertation pour sauver 40 ans d’histoire nordique…

Le 24 septembre 2025, l’association du Haut Saugeais Blanc a annoncé la fermeture du site nordique de La Perdrix, situé dans la commune du Pays de Montbenoît. Cette décision, qui a suscité une vive émotion sur le territoire, a conduit à l’organisation d’une réunion de concertation par le sous-préfet de Pontarlier, Nicolas Onimus, le vendredi 3 octobre.

fermeture la perdrix prefecture du doubs ski nordique
Publié le 3 octobre à 17h45 par Alexane
Besançon
Economie Société

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

VISITE EN VIDÉO • À l’occasion des 60 ans d’histoire industrielle du site de production de gâteaux et biscuits Lu de Besançon et des 30 ans de Lulu L’Ourson moelleux, le groupe américain Mondelez International a ouvert ses portes aux élus locaux et régionaux ainsi qu'à la presse locale. Nous avons pu visiter cette usine et connaître toute l’histoire de Lulu…

biscuit laura brandner lu lulu l'ourson mondelez international usine visite
Publié le 3 octobre à 18h29 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?

Le restaurant Le Parc, situé à l’entrée du parc Micaud, avenue Édouard Droz à Besançon, a été racheté à la mi-septembre 2025 par un entrepreneur local. Reste désormais à savoir quel sera le nouveau concept : encore un établissement gastronomique visant l’étoile ou une formule plus accessible au grand public ? Réponses.

c'est nouveau ! commerce restaurant le parc
Publié le 2 octobre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Shein annonce l’ouverture d’un point de vente aux Galeries Lafayette à Dijon

La plateforme asiatique Shein a choisi la France pour ouvrir ses premiers magasins physiques pérennes, une première mondiale et un "engagement pour revitaliser les centres-villes", affirme l’enseigne régulièrement accusée de concurrence déloyale car inondant le marché de produits discount vendus en ligne. Une boutique est prévue à Dijon aux Galeries Lafayette.

chine commerce galeries lafayette prêt-à-porter vêtements
Publié le 2 octobre à 17h45 par Alexane
Besançon
Culture Economie

Festival Détonation : une 12e édition réussie et un modèle économique confirmé

La Rodia et la Ville de Besançon ont dressé ce jeudi 2 octobre, le bilan de la 12e édition du festival Détonation qui s'est tenu les 26 et 27 septembre 2025. Un rendez-vous marqué par une fréquentation en hausse, une programmation audacieuse et surtout le confirmation de la viabilité économique du nouveau format de La Rodia "amplifiée", adopté en 2024.

aline chassagne concert david demange économie festival detonation La Rodia lucie moreau musique
Publié le 2 octobre à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

La Région Bourgogne-Franche-Comté lance “Biovaliance”, sa marque dédiée aux biothérapies et à la bioproduction

Alors que s’ouvre une séquence d’événements nationaux et internationaux pour la filière santé, la Région Bourgogne-Franche-Comté officialise ce mois de septembre 2025 le lancement de Biovaliance, sa marque dédiée aux biothérapies et à la bioproduction.

biotherapie Biovaliance region bourgogne franche-comte
Publié le 1 octobre à 17h00 par Hélène L.

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 7.66
nuageux
le 06/10 à 06h00
Vent
1.18 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
94 %
 