Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

La cyberattaque se banalise

À l’heure où les phishing, rançongiciels, deepfakes ou encore fuites de données se multiplient, la cybersécurité devient un enjeu prioritaire. Quelques chiffres pour illustrer son importance :

— Les attaques par rançongiciels ont été multipliées par 10 en l’espace de 3 ans.

— Le coût médian d’une cyberattaque est estimé à 50000 €.

— 40 % des PME confrontées à une cyberattaque ont connu au moins 8 heures d’interruption d’activité.

Tous concernés

En quelques années, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. Rançongiciels paralysant des hôpitaux, usurpations d’identité dans des collectivités, arnaques au faux président dans des PME : aucun acteur économique n’est à l’abri. Et pourtant, trop peu se sentent réellement armés pour faire face.

Sujet trop technique ? Non !

De nombreuses structures se sentent démunies ou estiment que le sujet est "trop technique". C’est en partie faux, car de nombreuses solutions, certaines relevant du bon sens ou de la formation de tous, existent.

Aussi, le CyberSec’Day entend justement rendre le sujet accessible, concret et utile. L’objectif est clair : permettre à chaque participant de repartir avec des solutions applicables immédiatement dans son contexte professionnel.

Les thèmes abordés

Les thématiques abordées couvrent les enjeux actuels et concrets du monde professionnel :

La montée des attaques par phishing et deepfakes,

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les outils d’ingénierie sociale,

Les aspects juridiques : responsabilité, RGPD, preuve numérique,

La sécurité des ressources humaines : sensibilisation, formation, erreurs internes,

Les décisions d’investissement en cybersécurité,

La gouvernance des risques cyber en entreprise ou collectivité.

Soyez transversaux pour vous défendre

Au-delà des contenus proposés, un accent particulier est mis sur l’importance de transversaliser la cybersécurité : DSI, bien sûr, mais aussi DAF, juristes, RH, acheteurs, élus… tous sont concernés. L’enjeu est de bâtir une culture commune du risque, au service de la résilience des organisations.

"La cybersécurité n’est plus un sujet réservé aux informaticiens. Elle concerne toute l’organisation, des RH à la direction juridique, en passant par les achats et les dirigeants eux-mêmes", souligne l’équipe organisatrice.

C’est aussi pour cela que les formats choisis — courts, concrets — visent à toucher un large public et à décloisonner les expertises.

Bouquet final !

Pour clôturer la journée, un invité très attendu prendra la parole : Clément Domingo, plus connu sous le pseudonyme SaxX. Hacker éthique, expert en cybersécurité, militant pour l’inclusion dans le numérique, il est cofondateur du collectif Hackers Sans Frontières. Il apportera un regard percutant sur les failles humaines, les nouvelles menaces liées à l’intelligence artificielle, et la nécessité d’adopter une posture active face aux risques numériques.

Infos +

CyberSec’Day