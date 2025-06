De l’industrie au bien-être : Guillaume se lance dans les massages à domicile à Besançon

Plus jeune, il voulait être ostéopathe ou kinésithérapeute. Pourtant, c’est bien dans le management en secteur industriel que Guillaume Baudry a effectué la majorité de sa carrière. "L'âge faisant son travail ainsi que l'évolution de la personnalité, j'avais de plus en plus de mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle satisfaisant. J'ai donc stoppé mon activité pour démarrer une reconversion", nous confie-t-il.

Lui qui a toujours aimer prendre soin de ses proches par le massage s’est donc lancé à l'âge de 41 ans dans cette reconversion, en commençant par se former à l'aide de cours virtuels : "les formations en ligne sont aujourd’hui de très bonne qualité", selon le masseur.

"Mon approche est avant tout centrée sur le respect absolu de la personne, de son corps, de ses besoins et de ses limites"

"Les massages de Guillaume" propose actuellement trois types de prestations : le massage californien pour la relaxation, le massage "par zone" pour le dos, les jambes ou les pieds et le massage sportif avant ou après l’effort. Cependant, il continue de se former à d'autres méthodes afin d’élargir sa palette : Amma (massage sur chaise ergonomique), apaisement des migraines et réflexologie plantaire par exemple.

Le massage étant "une démarche intime", Guillaume souhaite "faire en sorte que tout soit clair, transparent et rassurant : présentation, déroulé de la séance, lieu, matériel, durée…" Il ajoute que "chaque séance se déroule dans un cadre bienveillant, éthique et professionnel. Je suis à l’écoute, toujours, et je m’adapte aux préférences de chacun(e) (vêtements, ambiance, musique, dialogue ou silence…)".

Comment préparer une séance à domicile ?

Avant chaque rendez-vous, Guillaume téléphone à la personne. L’objectif de cet appel : établir un premier contact, connaître ses préférences et ses particularités, notamment d'éventuelles allergies aux huiles ou des déformations physiques comme une cicatrice , une blessure ou un kyste. À partir de cet entretien, il adapte son matériel et sa façon de masser aux exigences spécifiques du client. Sur place, il emmène "une table, huiles, serviettes, ainsi qu'une enceinte portable et un diffuseur d'huiles essentielles" qui lui permettent de créer une "ambiance apaisante" pendant la séance.

