Delphine Gauthron, officiellement nouvelle cheffe adjointe de la police du Doubs

La nouvelle directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs a été officiellement installée ce mardi 16 décembre 2025 lors d’une cérémonie dans la cour des Cadets à la Citadelle de Besançon.

L’installation de Delphine Gauthron, nouvelle directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs a été effectuée en présence d’une cinquantaine de policiers et d’une trentaine de civils.

La cérémonie a été menée avec la supervision de Jennifer Rousselle, directrice de cabinet du préfet du Doubs ainsi que Laurent Perraut, directeur interdépartemental de la police nationale dans le Doubs. À cette occasion, plusieurs agents ont été décorés.

A propos de Delphine Gauthron

Delphine Gauthron a exercé en tant qu’officier de police de 2006 à 2017. Après avoir été reçue au concours de commissaire de police, elle intègre l’ENSP de Saint Cyr au Mont d’Or (69) en 2017.

A l’issue de sa scolarité, elle devient cheffe de la circonscription de Puteaux (92), puis, suite à la fusion des commissariats de Puteaux et de La Défense, commissaire centrale adjointe de la CSP Puteaux/La Défense (92).

Elle est ensuite nommée cheffe de la circonscription de Neuilly-sur-Seine (92) puis exercera plusieurs années dans un service de renseignement où elle restera jusqu’à sa nomination à la DIPN 25.

