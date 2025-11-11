Mardi 11 Novembre 2025
Besançon
Société

 Delphine Gauthron, nouvelle directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs

Publié le 11/11/2025 - 17:36
Mis à jour le 11/11/2025 - 17:48

La commissaire de police Delphine Gauthron a pris ses fonctions en tant que directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs, a-t-on appris ce mois de novembre 2025.

Delphine Gauthron © Police 25
Delphine Gauthron © Police 25

Delphine Gauthron a exercé en tant qu’officier de police de 2006 à 2017. Après avoir été reçue au concours de commissaire de police, elle intègre l’ENSP de Saint Cyr au Mont d’Or (69) en 2017.

A l’issue de sa scolarité, elle devient cheffe de la circonscription de Puteaux (92), puis, suite à la fusion des commissariats de Puteaux et de La Défense, commissaire centrale adjointe de la CSP Puteaux/La Défense (92).

Elle est ensuite nommée cheffe de la circonscription de Neuilly-sur-Seine (92) puis exercera plusieurs années dans un service de renseignement où elle restera jusqu’à sa nomination à la DIPN 25.

dipn police

Publié le 11 novembre à 17h36 par Hélène L.
Société

HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Le préfet renforce la réglementation sur les armes blanches en Haute-Saône

Certaines armes blanches, présentant une dangerosité particulière, relèvent dorénavant de la catégorie A1. Il s’agit des couteaux dits « zombie » et des coups de poing américains à 4 trous postérieurs à 1900. Les détenteurs, commerces non autorisés et particuliers, ont jusqu’au 7 décembre 2025 pour les remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

armes préfecture de la haute-saône
Publié le 10 novembre à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Culture Société

Attentats du 13 novembre : des hommages au cimetière des Champs Bruley et à La Rodia à Besançon

Jeudi 13 novembre 2025 marquera le dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, survenus à Paris et à Saint-Denis. Ces attaques, qui avaient visé la salle de concert du Bataclan, plusieurs terrasses de cafés et le Stade de France, avaient causé la mort de 132 personnes et fait 493 blessé(e)s.

13 novembre attaques au Bataclan attentats paris cimetière hommage La Rodia
Publié le 9 novembre à 18h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Le préfet de la Haute-Saône interdit les free party, teknivals et rave party

Un arrêté préfectoral a été déposé ce jour par le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, pour interdire des rassemblements festifs à caractère musical de type "free party, teknival et rave party" du 7 novembre 2025 à 18 heures au 12 novembre 2025 à 8 heures dans tout le département. Celui-ci concerne également l’interdiction de circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination de ces rassemblements non autorisés. 

arrêté free party préfet de haute saône rave party teknival
Publié le 6 novembre à 16h13 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Politique Société

Sécurité et narcotrafic : Jérôme Durain embarque les Régions à prendre part aux réflexions nationales

À l'occasion du 21e Congrès des Régions de France, le conseil des régions a annoncé la création d'un groupe de travail consacré aux questions de sécurité et de prévention. Tandis qu'elles n'ont pas la compétence de la sécurité, elles souhaitent mlagré tout renforcer leur place dans la réflexion nationale sur ces sujets. Cette nouvelle instance sera présidée par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté, lui qui était surnommé 'Monsieur Narcotrafic' lorsqu'il était sénateur.

jerome durain narcotrafic sécurité
Publié le 6 novembre à 10h30 par Alexane
Haut-Doubs
Société

Concours interprofessionnel du Mont d’Or : quelle fromagerie a remporté la médaille d’or ?

Ce mardi 4 novembre à 10h00, le restaurant "Au coeur des faims", aux Fins, a accueilli la 38e édition du concours interprofessionnel du Mont d'Or AOP. Organisé par le Syndicat mixte du Mont d'Or AOP, l'évènement a réuni dix fromageries productrices du Haut-Doubs, toutes désireuses de décrocher le titre de meilleur Mont d'Or de la saison 2025-2026.

concours interprofessionnel fromage fromagerie mont d'or syndicat mixte du mont d'or
Publié le 9 novembre à 11h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Santé Société

Les Bourguignons Franc-Comtois vivent vieux mais en moins bonne santé que le reste de la France...

ÉTUDE INSEE • Selon une étude publiée le 4 novembre 2025 par l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, la population régionale présente ”un état de santé plus dégradé qu’au niveau national”. Malgré une espérance de vie élevée, les habitants de la région sont davantage touchés par les maladies chroniques et la mortalité prématurée.

alcool décès étude Insee insee maladie pathologie tabac vaccination
Publié le 8 novembre à 16h00 par Alexane
Besançon
Société Transports

Un “rame-dame” pour la mise en circulation de la rame de tram’ Germaine Tillion

L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon. 

germaine tillion ginko tram tramway
Publié le 9 novembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Poursuite de la décarbonation du réseau gazier sur un chantier GRDF de Besançon

La démarche de décarbonation du réseau gazier se poursuit avec la pose le 27 octobre dernier, rue Léon Bourgeois à Besançon, de 330 mètres de canalisation en polyéthylène pré enrubannée. Cette innovation "réduit significativement l’impact environnemental des chantiers et renforce la sécurité du réseau" précise GRDF.

décarbonation gaz grdf travaux
Publié le 4 novembre à 08h45 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Société

Sondage – Avez-vous déjà été victime de harcèlement au cours de votre vie ?

À l'ccasion de la journée "Non au harcèlement" qui s'est déroulée cette semaine, le 6 novembre 2025, de nombreuses opérations ont été organisées dans les écoles, collèges et lycées. Toutefois, le harcèlement peut également toucher le milieu professionnel ou personnel. Avez-vous déjà été victime de harcèlement au cours de votre vie ? C’est notre sondage de la semaine…

harcèlement sondage
Publié le 8 novembre à 10h00 par Hélène L.

