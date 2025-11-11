 Delphine Gauthron, nouvelle directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs

La commissaire de police Delphine Gauthron a pris ses fonctions en tant que directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs, a-t-on appris ce mois de novembre 2025.

Delphine Gauthron a exercé en tant qu’officier de police de 2006 à 2017. Après avoir été reçue au concours de commissaire de police, elle intègre l’ENSP de Saint Cyr au Mont d’Or (69) en 2017.

A l’issue de sa scolarité, elle devient cheffe de la circonscription de Puteaux (92), puis, suite à la fusion des commissariats de Puteaux et de La Défense, commissaire centrale adjointe de la CSP Puteaux/La Défense (92).

Elle est ensuite nommée cheffe de la circonscription de Neuilly-sur-Seine (92) puis exercera plusieurs années dans un service de renseignement où elle restera jusqu’à sa nomination à la DIPN 25.