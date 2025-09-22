Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Quoi de 9 ? • Située au 81 rue de Vesoul à Besançon, la boutique DELSEY PARIS vous ouvre ses portes dans un espace entièrement consacré à l’univers du bagage, de la mobilité urbaine et de la maroquinerie. Un lieu où fonctionnalité, style et innovation se rencontrent.

Notre équipe passionnée et expérimentée se tient à votre disposition pour vous accompagner avec professionnalisme, en vous apportant conseils et expertise afin de répondre parfaitement à vos besoins.

Un large éventail de produits pour répondre à toutes les attentes

Notre enseigne se distingue par la diversité de son offre, avec un panel de produits allant de l’entrée de gamme au haut de gamme. Que vous soyez à la recherche d’un produit accessible ou d’une pièce plus exclusive, nous mettons un point d’honneur à proposer des solutions adaptées à tous les besoins et à tous les budgets.

Des collaborations exclusives à découvrir en magasin

En plus de notre large sélection, nous sommes fiers de présenter en magasin nos collections issues de collaborations avec des marques emblématiques telles que JEEP, PEUGEOT VOYAGE, BENETTON etNEYRAT. Ces partenariats reflètent notre engagement à offrir à nos clients des produits uniques, alliant style, qualité et originalité.

La mobilité urbaine à l’honneur

Pensée pour les citadins actifs, notre gamme de sacs à dos est idéale pour les déplacements à vélo, trottinette ou transports en commun. Pratiques, ergonomiques et stylés, nos modèles allient confort et sécurité pour accompagner votre quotidien.

Un espace pensé pour les étudiants, de la maternelle aux études supérieures

Parce que la qualité ne devrait pas dépendre de l’âge, nous avons conçu un espace scolaire complet, adapté à chaque étape du parcours éducatif — de la maternelle jusqu’aux études supérieures. Vous y trouverez une large sélection de cartables (avec ou sans roulettes), sacs à dos, porte-goûters et autres essentiels du quotidien.

Ludiques, pratiques et durables, nos produits répondent aux goûts des enfants tout en satisfaisant les exigences des parents. Pour les plus grands, une gamme élégante d’accessoires et de serviettes en cuir vient compléter l’offre, alliant fonctionnalité et raffinement.

L’élégance signée DELSEY PARIS

Enfin, découvrez notre sélection de maroquinerie pour homme et femme, avec des sacs à main en cuir imaginés par les designers de DELSEY PARIS. Des créations élégantes, résistantes et intemporelles, pensées pour accompagner nos clients au quotidien avec style.

? Des remises toute l’année… et des offres encore plus folles pendant la braderie !

Profitez de -30 % toute l’année sur l’ensemble du magasin : une offre permanente pour allier qualité et prix justes, jour après jour.

Et ce n’est pas tout : la braderie joue les prolongations jusqu’au 27 septembre, avec jusqu’à -70 % de remise supplémentaires sur une large sélection d’articles. Une occasion à ne pas manquer !

Nous vous invitons à venir découvrir l’univers DELSEY dans notre boutique de Besançon. Notre équipe sera ravie de vous accueillir et de vous faire vivre une expérience d’achat personnalisée.

Infos +

Delsey Besançon