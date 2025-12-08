Dermatose nodulaire contagieuse : deux réunions publiques organisées dans le Doubs

La préfecture du Doubs organise deux réunions publiques pour informer les éleveurs sur la dermatose nodulaire contagieuse le 8 décembre 8 Besançon et le 10 décembre 2025 à Baume-les-Dames.

Un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. "Conformément au protocole gouvernemental, la zone réglementée a été élargie et le cheptel concerné a été dépeuplé le 2 décembre 2025", rappelle la préfecture dans son communiqué.

Le préfet du Doubs Rémi Bastille prévoit donc "d’apporter toutes les informations utiles" aux éleveurs du Doubs lors de deux réunions publiques à Besançon et Baume-les-Dames. Il sera accompagné de la Chambre d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort et du Groupement de défense sanitaire du Doubs.

Besançon

Réunion le lundi 8 décembre 2025 à 13h15 à l’amphithéâtre du parc des expositions Micropolis de Besançon.

Baume-les-Dames