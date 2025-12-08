Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Doubs
Nature

Dermatose nodulaire contagieuse : deux réunions publiques organisées dans le Doubs

Publié le 08/12/2025 - 09:16
Mis à jour le 08/12/2025 - 08:54

La préfecture du Doubs organise deux réunions publiques pour informer les éleveurs sur la dermatose nodulaire contagieuse le 8 décembre 8 Besançon et le 10 décembre 2025 à Baume-les-Dames. 

© Schlick Vincent
Illustration ©Alexane Alfaro ©
1/2 - © Schlick Vincent
2/2 - Illustration ©Alexane Alfaro ©

Un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. "Conformément au protocole gouvernemental, la zone réglementée a été élargie et le cheptel concerné a été dépeuplé le 2 décembre 2025", rappelle la préfecture dans son communiqué.

Le préfet du Doubs Rémi Bastille prévoit donc "d’apporter toutes les informations utiles" aux éleveurs du Doubs lors de deux réunions publiques à Besançon et Baume-les-Dames. Il sera accompagné de la Chambre d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort et du Groupement de défense sanitaire du Doubs.

Besançon 

  • Réunion le lundi 8 décembre 2025 à 13h15 à l’amphithéâtre du parc des expositions Micropolis de Besançon.

Baume-les-Dames

  • Réunion le mercredi 10 décembre 2025 à 19h45 au centre d’affaires, de rencontres et d’événements (CARÉ) de Baume-les-Dames.

agriculteurs dermatose nodulaire préfet du doubs rémi bastille vache

Publié le 8 décembre à 09h16 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : à Besançon, Genevard appelle à un strict respect du protocole sanitaire

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n'était pas respecté, a mis en garde samedi 6 décembre 2025 la ministre de l'Agriculture, venue défendre à Besançon le récent abattage d'un troupeau de 83 vaches dans le Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture vache visite
Publié le 7 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : la ministre de l’Agriculture Annie Genevard se rendra ce samedi à Besançon

Pour rappel, un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est attendue ce samedi 6 décembre 2025 à Besançon pour faire un point sur la situation sanitaire dans le département à la préfecture du Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture prefecture du doubs
Publié le 6 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : trois bovins étaient infectés depuis trois semaines

A l'issue des opérations de dépeuplement qui se sont déroulées le 2 décembre 2025 dans une ferme à Pouiley-Français, les services de la préfecture du Doubs ont constaté la présence de nodules typiques de DNC sur quatre autres bovins. Explications.

abattage agriculture dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 4 décembre à 17h58 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

La LPO Bourgogne-Franche-Comté lance une campagne pour financer 420 nichoirs à effraies des clochers

À l’occasion du Giving Tuesday et à l’approche des fêtes de fin d’année, la Ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté (LPO BFC) a annoncé ce mois de décembre 2025 le lancement de sa première campagne de financement participatif. Objectif : récolter 15.000 € afin de protéger l’effraie des clochers, rapace nocturne emblématique mais aujourd’hui fragilisée. Selon la LPO, cette somme permettra de fabriquer et poser 420 nichoirs dans toute la région, planter 1.349 mètres de haies et organiser plus de 50 animations de sensibilisation.

animal chouette effraie des clochers financement participatif ligue de protection des oiseaux lpo préservation
Publié le 4 décembre à 09h52 par Alexane
Besançon
Nature Société

Dermatose nodulaire : les 83 vaches du cheptel de Pouilley-Français abattues. La préfecture du Doubs explique.

La secrétaire générale de la préfecture du Doubs, Nathalie Valleix, entourée de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ainsi que de la Direction départementale des territoires, a réuni la presse mardi 2 octobre 2025 à 17 h. Cette prise de parole intervenait après une journée de mobilisation d’agriculteurs au Gaec de Pouilley-Français, où 83 vaches ont été abattues en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse.

abattage agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire préfet du doubs rémi bastille vache
Publié le 2 décembre à 18h06 par Alexane
Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire : Grangier interpelle Genevard sur la menace d’abattage à Pouilley-Français

Dans un courrier daté de ce mardi 2 décembre, la députée du Doubs Géraldine Grangier s’adresse à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, pour dénoncer la ”situation extrêmement préoccupante” que traverse une famille d’exploitants agricoles à Pouilley-Français, et demander un traitement plus mesuré du dossier sanitaire.

abattage agriculture annie genevard dermatose bovine dermatose nodulaire géraldine grangier vache
Publié le 2 décembre à 15h15 par Alexane
Pouilley-Français
Nature

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : les Écologistes de Franche-Comté s’opposent à l’abattage de masse

Les Écologistes de Franche-Comté ont lancé hier soir un appel à la mobilisation ce mardi 2 décembre 2025 à 8h à la ferme EARL Lhomme de Pouilley-Français où a été découvert le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine du Doubs vendredi dernier. Le rassemblement a pour objectif de s’opposer à la décision préfectorale d’abattage de la totalité du troupeau. 

dermatose bovine dermatose nodulaire écologistes de franche-comté ferme maladie vache
Publié le 2 décembre à 09h12 par Elodie Retrouvey
Pouilley-Français
Nature

Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé à Pouilley-Français

La préfecture du Doubs a confirmé, vendredi 28 novembre 2025, la présence d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) au sein d’une exploitation bovine située sur la commune de Pouilley-Français. Il s’agit du premier cas détecté dans le département depuis l’apparition initiale de la maladie en France, en Savoie, le 29 juin 2025.

animaux dermatose bovine dermatose nodulaire maladie vache
Publié le 30 novembre à 07h29 par Alexane
France
Nature

Hiver plutôt froid ou chaud ? Météo-France privilégie un scénario plus chaud que la normale…

Météo-France a publié son bulletin saisonnier concernant les tendances pour les mois de décembre 2025, janvier et février 2026, ce jeudi 27 novembre. Comme toujours, il s’agit d’une prévision probabiliste portant sur les moyennes du trimestre, et non d’une projection détaillée semaine par semaine.

chaleur hiver météo météo-france neige pluie
Publié le 27 novembre à 12h00 par Alexane
Charquemont
Nature

Une association alerte sur la baisse de la faune sauvage dans le Doubs

Dans un communiqué de ce mois de novembre 2025, l’Aspas Doubs s’inquiète d’une "multiplication des destructions de biodiversité" dans le département, particulièrement concernant les chevreuils. L’association affirme que "sur les 5 dernières années 29.000 chevreuils ont été abattus, et les effectifs actuels sont en baisse avérée de 50%".

chamois chasse faune sauvage
Publié le 24 novembre à 16h30 par Alexane
Besançon
Nature

Appel à l’action pour planter des arbres fruitiers à Planoise

Le 26 novembre 2025, l’association écologique et forestière franc-comtoise (AEEFFC) invite quiconque à venir prêter main-forte aux habitants, étudiants et bénévoles engagés dans l’action "Les petits fruitiers pour l’avenir" qui vise à planter des arbres dans le quartier de Planoise à Besançon. En 2024, plus de 120 arbres et arbustes comestibles ont déjà été plantés grâce à cette initiative.

arbre biodiversité écologie planoise plantation
Publié le 24 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

Sondage

 10.99
légère pluie
le 08/12 à 09h00
Vent
1.91 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
94 %
 