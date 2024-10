Des bacs à sable pour limiter la prolifération du moustique tigre

PUBLI-INFO • S’il sera possible le 19 octobre, entre 14 et 17 heures de découvrir le système d’assainissement rénové de Chaudefontaine, il faut remonter à 2018 pour en trouver l’origine. La station d’épuration de Chaudefontaine n’était plus aux normes, plus dimensionnée pour traiter les eaux usées. En d’autres termes, plus conforme ! Les compétences Eau et Assainissement ayant été transférées au Grand Besançon le 1er janvier 2018, le Département Eau et Assainissement (DEA) de Grand Besançon Métropole a repris en main le suivi de ce dossier.