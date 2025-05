Des Bisontines font le buzz avec Lamine Yamal, star de football espagnol

Pour l’enterrement de vie de jeune fille de Charlotte, le groupe de copines avait pour objectif de se faire prendre en photo dans tous les lieux qu’elles fréquentaient. Vendredi soir, alors qu’elles se trouvaient devant un restaurant très huppé de Barcelone, elles ont demandé à un jeune homme qui passait de les prendre en photo.

Surpris, le jeune homme, qui dit s'appeler "Ryan", a d’abord refusé au grand étonnement des jeunes femmes et son entourage semblait se questionner. C’était sans savoir que le jeune homme a plutôt l’habitude d’être pris en photo plutôt que l’inverse… Rapidement, l'une des amies du groupe réagit et alerte : "C'est Lamine Yamal !". En effet, il s'agissait bien de la star de football et, au passage, favori pour le Ballon d’or.

La scène a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux créant un buzz qui a fait le tour de la toile... et du monde ! D'ailleurs, ayant marqué un but lors du dernier match du FC Barcelone dimanche, les internautes l'ont félicité en l'appelant "Ryan" sur les réseaux sociaux.

Charlotte s'en souviendra de son enterrement de vie de jeune fille...