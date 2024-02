Des haies plantées dans le Jura par la SNCF et la LPO pour favoriser la biodiversité

Le mardi 20 février 2024, la LPO Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté et France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, a organisé une plantation de haies champêtres à Brans (39) qui a pour objectif de créer et de restaurer des habitats terrestres pour les amphibiens afin de permettre le déplacement des espèces. Ce chantier participatif est financé à 100% par SNCF Réseau.

Placée sous le signe de la collaboration, cette plantation a eu lieu en présence de Michel Neugnot, 1er vice-président de la Région BourgogneFranche-Comté, Bernard Machiste, président LPO Bourgogne Franche-Comté et Maxime Chatard, directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne Franche-Comté.

La plantation de haies champêtres de 150 mètres a été organisée par la LPO BFC en partenariat avec SNCF Réseau et FNE BFC. Cette opération vise à restaurer des réseaux d'habitats en faveur des amphibiens, "en particulier le triton crêté, une espèce protégée et particulièrement menacée en Franche-Comté" précise la LPO.

Cette action contribue aux engagements de SNCF Réseau : agir pour les territoires et l'environnement, en s'engageant notamment pour la protection de la biodiversité.

170 arbres plantés en faveur des amphibiens

Le chantier participatif a permis de planter 170 arbres adaptés et présents sur site. Ces plantations vont permettre aux amphibiens tels que le triton crêté ou la rainette verte de retrouver une dynamique naturelle de circulation pour accéder à leurs zones de vie, de reproduction, de croissance, d'alimentation, de refuge…

Au travers de cette action, les agents et élus locaux ont pu découvrir les enjeux de conservation des continuités écologiques pour les amphibiens, et les bonnes pratiques concernant la plantation et l'entretien de haies. Cette action intervient dans le cadre du programme "Continuités écologiques en faveur des amphibiens" porté par la LPO BFC et bénéficie également au programme "Biodiversit'haies" de FNE BFC, deux projets financés par SNCF Réseau.