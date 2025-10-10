Vendredi 10 Octobre 2025
Besançon
Vie locale

Des horloges ”un peu partout” dans le centre-ville de Besançon : un habitant cherche 1500 signatures pour son projet

Publié le 10/10/2025 - 12:02
Mis à jour le 10/10/2025 - 14:15

Parmi les propositions sélectionnées par la Ville de Besançon dans le cadre de la troisième saison du Budget participatif, figure une idée originale portée par une habitante récemment installée à Besançon, Jilyan F.. Originaire de Provence, ce résident souhaite installer des horloges ”un peu partout dans le centre-ville” afin de renforcer le charme et l’identité horlogère de la cité comtoise.

Le temps des horlogers © Besançon Tourisme
Le temps des horlogers © Besançon Tourisme

Très attaché à sa ville d’adoption, qu’il décrit comme ”la plus charmante de France”, Jilyan F. souligne que Besançon est connue pour son horlogerie et qu’un tel aménagement permettrait de ”joindre l’utile à l’agréable”. 

Selon sa proposition, les horloges pourraient être récentes ou d’époque, installées à différents points du centre historique. Il évoque également la possibilité ”d’ajouter des Tic-tac devant le musée du Temps ou de faire sonner davantage les cloches”, pour valoriser le patrimoine sonore local.

Cette idée fait partie des projets présélectionnés par la Ville pour être soumis au vote des habitants. Dans le cadre du Budget participatif, les Bisontin(e)s sont invité(e)s à soutenir les initiatives citoyennes qu’ils souhaitent voir réalisées. Les votes pour cette proposition sont ouverts jusqu’en mars 2026, et 1.500 signatures sont nécessaires pour que la proposition soit définitivement retenue.

Infos +

Le Budget participatif de Besançon, lancé en 2018, permet chaque année aux habitants de proposer et de choisir des projets visant à améliorer le cadre de vie local. La démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer la participation citoyenne et de favoriser les initiatives venues du terrain.

Publié le 10 octobre à 12h02 par Alexane
