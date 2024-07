"Dessine-moi ta planète": focus sur l'étape de l'imaginaire

''Cette exposition temporaire invite à retrouver son regard d’enfant, pour une plongée inédite dans un univers onirique et merveilleux qui met en scène les collections scientifiques et naturalistes du Muséum d’histoire naturelle de Besançon dans leur étonnante diversité.''

L'occasion de découvrir les origines méconnues du Muséum ainsi qu'une sélection de pièces de collection remarquables, habituellement non visibles du public. Plus de 200 pièces et lots d'objets sont exposés.

La mise en scène est innovante, unique et sur-mesure, grâce au travail collaboratif des étudiants en DN Made (diplôme national des métiers d'art et du design) du lycée des arts du bois Pierre Vernotte de Moirans-en-Montagne.

Infos +

Exposition et visite incluse dans le billet d’entrée Citadelle donnant accès à l’ensemble du site patrimonial et ses 3 musées. Visite sur réservation en ligne ou en billetterie le jour même. Infos & réservations sur citadelle.com.

Une visite pour découvrir l’étape de l’imaginaire

Du 06/07 au 31/08 - tous les jours :

La Fabrique de l'imaginaire à 14h (45 min.)

D’autres visites en résonance avec l’exposition

Du 06/07 au 31/08 - tous les jours :

En tête à tête avec la faune à 10h (1h)

L’eau dans tous ses états à 16h (30min.)

Vendredi 26 juillet

Visite guidée de l'exposition à 19h (1h30)

Soirée astronomie à 21h (1h)

Mercredis 21 & 28 août