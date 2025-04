Festival Golden Coast : Gims rejoint la programmation du samedi 6 septembre

Installé au parc de la Combe à la Serpent à Dijon, le festival Golden Coast revient les 5 , 6 et 7 septembre 2025. Après l’annonce de plusieurs têtes d’affiche comme IAM, Gazo, Alonzo, Bigflo et Oli… C’est désormais le nom de Gims qui s’ajoute à la programmation…

Comme le Hellfest pour la musique metal, le Golden Coast se veut une référence nationale et internationale en matière de rap grâce à une programmation époustouflante dès sa première édition et plus de 50.000 spectateurs en 2024. Cette année, le festival frappe encore plus fort avec des références, des artistes qu’on ne présente plus…

Les organisateurs annoncent que Gims s'ajoutera à la programmation du samedi 6 septembre...

