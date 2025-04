Besançon : le sculpteur de "la mère et l’enfant" Bernard Jobin est décédé

À seulement 18 ans, Giacomo Riccio, jeune pianiste bisontin, vient d’être admis au Berklee College of Music, l’une des institutions musicales les plus prestigieuses et convoitées au monde située à Boston aux États-Unis. Afin de pouvoir concrétiser son rêve, le jeune bisontin est à la recherche de mécènes ou de soutiens bienveillants pour lui permettre de financer ses études et le coût de la vie sur place.