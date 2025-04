Stefan Orts-Romanet présente son roman “2084”

Stefan Orts-Romanet présente 2084, un roman d’anticipation qu’il considère comme son “projet le plus abouti”, tandis qu’il écrit depuis 25 ans. Le récit suit Jazz Bates, un homme confronté à une dictature écologique incarnée par une Greta Thunberg devenue figure de proue”; nous raconte-il.

L'écriture de l’ouvrage a débuté en 2020 et s’est étalée sur cinq années de recherches, de rédaction, de mise en page et de relectures assurées par son épouse. Il résume:” En 2084, le monde est dominé par une implacable dictature de l'écologie, dont Greta Thunberg est devenue la figure de proue, seuls quatre milliards d'êtres humains ont survécu aux pandémies et aux bouleversements climatiques. Il a fallu tout réorganiser et restructurer pour la survie de l’espèce. Un Nouvel Ordre s’est mis en place et c’est un monde de la pensée unique et du tous pareils qui s’impose, un monde où le passé est réécrit et où l’art et les livres n’ont plus leur place. Il ne faut plus raisonner ni entrer en dissonance, ni même résister. Au risque d’être éliminé. Jazz fait le choix d’une résistance face à un système implacable, résistance sobre mais réelle qui l’amènera à autant de choix que de soumissions. Une partie d’échecs s’engage, implacable. Au crépuscule de 2084, Jazz à 77 ans et c’est tout le siècle qu’il revoit défiler au travers de ses engagements et des ses lâchetés, de ses rencontres aussi inoubliables que perturbantes, d’amours intenses et d’amitiés poignantes. Le roman s’inspire directement de celui de George Orwell, ajoute-t-il .

Parallèlement à sa carrière littéraire, Stefan Orts-Romanet est professeur agrégé d’anglais depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, l’auteur lance un appel : il est à la recherche d’une maison d’édition. ”Être édité dans une maison d’édition est un parcours difficile et je souhaite vraiment réaliser mon projet de devenir écrivain à plein temps.” nous confie-t-il. D’ailleurs, il lance un appel aux Francs-Comtois pour le soutenir.

2084 est actuellement disponible sur Amazon en auto-édition.

Infos+

Stephan Orts-Romanet est également l’auteur:

des romans de fiction en français

Pour Joey

Le Portrait de Sarah

Vampyres

Les romans en anglais:

A Christmas Carol: Of Christmas Past

Present and Yet to Come

et les recueils de nouvelles:

Splinters

I am Orpheus

Son site personnel où tous ses livres y sont référencés : https://stefanortsromanet.wixsite.com/auteur

L’auteur peut remettre en main propre son livre 2084 sur Besançon (avec dédicace si souhaitée) en le contactant à cette adresse : stefan.ortsromanet@gmail.com