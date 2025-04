Une nouvelle exposition dédiée à Corto Maltese à la Saline royale d’Arc-et-Senans

À l’occasion des 30 ans de la disparition de son créateur Hugo Pratt, redécouvrez Corto Maltese le plus célèbre des marins de la bande dessinée pour un voyage à travers le monde. Entrez dans l’univers de cet aventurier, respirez l’air du grand large et parcourez la terre ferme de l’Afrique à la Sibérie et de l’Europe à l’Amérique latine à travers des planches, des aquarelles et des dessins originaux.

Infos +

Saline royale d’Arc-et-Senans