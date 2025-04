La Journée nationale du souvenir des héros et des victimes de la déportation mise à l’honneur à la Citadelle

Ce dimanche 27 avril, Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon organise une visite et un spectacle, dans le cadre de la journée nationale du souvenir des héros et des victimes de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale.

En cette occasion, vous pourrez participer à une visite intitulée « le trésor du musée » : "Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon possède l’un des plus importants fonds d’art en déportation d’Europe, composés de 600 dessins, statuettes et peintures réalisés clandestinement par les déportés dans les camps et prisons du Reich. Les visiteurs pourront découvrir ces œuvres qui témoignent de l’implacable machine de répression nazie, mais aussi des liens de solidarité et d’humanité qui se tissèrent en déportation."

Un spectacle est également prévu, « À rendre à M. Morgenstern en cas de demande » : "À l'origine de cette pièce de théâtre, il y a la découverte d'un authentique carton d'archives rassemblant une masse de documents avec cette mention : « documents de M. Morgenstern confiés à Lyon en 1941 ou 1942. À rendre à M. Morgenstern en cas de demande ». L'auteur imagine alors les investigations menées par Sabine, qui découvre, dans les affaires de son grand-père, imprimeur pendant la guerre, les papiers personnels de Léopold Morgenstern. Elle décide de rendre les documents aux descendants. Recherches, révélations, immersion dans l’intime et l'Histoire, Sabine mène l’enquête, affronte les non-dits et tente de reconstituer histoire et mémoire familiale."

Le spectacle est réalisé par la compagnie la Cahute. Suite à la représentation (15h45), un échange est proposé entre

Robert Singer, descendant de M. Morgenstern, les comédiens et

le public.

Infos +

Visite « le trésor du musée »

De 11h00 et 16h30.

Durée 45 min.

À partir de 10 ans.

Inscription le jour-même

en billetterie.

Gratuit.

Spectacle « À rendre à M. Morgenstern en cas de demande »