À Planoise, une école des Arts de la scène pour “ouvrir les champs des possibles”

L'école des Arts de la Scène qu’est-ce que c’est ?

Ni conservatoire ni école de spectacle, ce lieu accueille, sans sélection ni audition et en dehors du temps scolaire, une cinquantaine de jeunes et chaque année pour une pratique du chant et des arts de la scène encadrée par des professionnels du spectacle. C’est un lieu de création de spectacles chantés, d’interprétation mais également un lieu d’excellence puisque "exigence et engagement sont de mise" précise le communiqué.

Pour la compagnie Variation 47, au delà d’une pratique artistique, ce projet s’inscrit "dans une véritable philosophie d’éducation, une aventure collective et éducative formant des citoyens cultivés, aux oreilles intelligentes et à l'œil critique". Le chant et la pratique des autres arts de la scène est ainsi prétexte à une éducation globale : écoute, concentration, respect, maîtrise de soi, communication et partage. La création collective est un lieu de collaboration, d’apprentissage du travail en équipe et en cela est une magnifique école du citoyen.

L’école vise à répondre à trois axes prioritaires :

Lieu de rencontre, mixité d’âge, mixité sociale.

Apprentissage et pratique dans une dynamique d’émulation.

Engager des jeunes dans un processus de création artistique, "engager" comme on engage un artiste, et "engager" comme on s’engage pour défendre une cause, un projet.

Pour qui ?

Une quarantaine de jeunes entre 8 et 18, pour deux-tiers du quartier de Planoise et un tiers du Grand Besançon (dans l’idée de mixité sociale).

Quand ?

Hors temps scolaire : mercredi journée (Chant choral et technique vocale), et un samedi par mois (théâtre, danse, musique, écriture).

Infos +