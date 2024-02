Jean-Luc Poitevin n’a plus donné signe de vie depuis le samedi 17 février. Il a été vu pour dernière fois vers 11h30 à la gare de Vesoul. À ce moment-là, il portait un pantalon noir, une doudoune grise, ds chaussures montantes ainsi qu’une casquette et une sacoche noire. Jean-Luc porte également des lunettes de vue et se déplace avec l’aide d’une béquille.

Si vous avez des informations, contactez l’hôtel de police de Vesoul qui 03 84 96 34 01 ou le 17.