Les lieux pour admirer Besançon et ses environs pendant l’été

Profiter de l’été, c’est aussi profiter de ce que propose la nature autour de chez soi. Verdoyante et embellie par la saison chaude ou ayant essuyée de lourds orages, elle reste magnifique. En voiture, à vélo, ou avec de bonnes chaussures de marche, cette saison est l’occasion de voir ou revoir les plus beaux paysages autour de Besançon…

Sept collines et bien d'avantage de points de vue. Besançon est une ville à la topographie hors-norme. Appelée "La Petite Rome" durant son Histoire, la ville est entourée par de nombreux reliefs où les panoramas foisonnent. Tous situés à quelques minutes de Besançon seulement, maCommune.info vous dévoile sa sélection…

Probablement le premier point de vue qui vient à l'esprit des Bisontins, et le premier que vont visiter ceux de passage en ville. Offrant un très vaste panorama donnant sur toute la vallée de la Petite Rome, on y voit tout Besançon mais aussi les nombreux villages environnants : Chalezeule, Chalèze, Thise… Un incontournable pour chacun.

20 Rue de la Vue des Alpes, 25660 Montfaucon

Située sur les hauteurs de Besançon, la Chapelle des buis est un hameau à cheval sur trois communes. Il possède également deux points de vue, dont l'un juste en face du Monument de la Libération. Les panoramas que l'on y découvre sont à couper le souffle, majestueux mais aussi plein de charme ; la Citadelle de Besançon est en deuxième plan, surplombant du haut de sa colline l'ex-Vesontio.

92 Chemin de la Chapelle des Buis, 25000 Besançon

Site fort de la capitale comtoise, la Citadelle reste sans doute l'attraction favorite des touristes. Outre ses nombreuses animations, elle fait également profiter à ses visiteurs une très belle vue sur les toits si typiques de Besançon.

99 Rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon

L'une des deux places fortes de Bregille pour admirer la ville. Situé sur une petite bute séparée du reste de Bregille, le fort Beauregard donne directement sur les toits rougeoyants de Besançon, quelques dizaines de mètres plus bas. Sa place centrale s'est transformée en square où la pétanque est presque institutionnalisée…

55 Chemin du Fort de Bregille, 25000 Besançon

Surplombant la colline de Bregille, les alentours du Fort offrent un lieu de promenade privilégié aux marcheurs, qui profitent alors d'un large panorama sur la ville comtoise. On y distingue clairement le centre-ville historique de sa périphérie.

99 Chemin du Fort de Bregille 25000 Besançon

Le Fort de Chaudanne est situé sur la colline de Chaudanne dans le quartier de Velotte. Depuis l'esplanade, ses visiteurs bénéficient d'un panorama sur la Citadelle et sur le centre historique de Besançon avec ses toits francs-comtois.

54 Chemin du Fort de Chaudanne, 25000 Besançon

Coiffant le sommet de la colline de Planoise, le Fort de Planoise offre un large panorama sur le nord de Besançon et entre autres, Avanne-Aveney, Rosemont et Chaudanne.

Chemin du Fort de Planoise, 25000 Besançon

Située à la limite des quartiers de Velotte, Rosemont Saint-Ferjeux et de la Grette-Butte, la colline du Rosemont est un site naturel particulièrement bien préservé, avec sa végétation et sa biodiversité florissantes. A son sommet se trouve la Batterie de Rosemont qui, bien qu'impossible à visiter, offre dans ses alentours un glorieux panorama sur Planoise et ses environs.