Présent à Vital'été, l'Unicef modifie ses permanences à Besançon

Les permanences actuelles, qui ont lieu le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 11h à 14h, ne seront pas toutes assurées pendant les mois de juillet et août. En effet, l’organisme s’engage dans Vital’été, un événement qui propose tout au long de la saison estivale diverses activités sportives et culturelles pour les enfants et les adultes. Un permanence téléphonique est toutefois assurée au 09 53 66 51 45.

Des bénévoles recherchés

L'Unicef à Besançon recherche des bénévoles réguliers pour des actions comme : la Sensibilisation aux Droits des enfants, le prix littéraire Unicef ou encore l'information sur les réseaux sociaux... L'association recherche également des bénévoles ponctuels pour des animations lors des diverses manifestations, fêtes, spectacles ... (CIDE, journée de l'eau)

Infos +

L’antenne bisontine d’Unicef se trouve au 3 rue Beauregard. Il est possible de les joindre au 09 53 66 51 45, ou avec l’adresse mail unicef25@unicef.fr