Doubs : l’association Action Philippe Streit et Orona Alma récompensées aux Trophées de l’ascenseur 2025

La Fédération des ascenseurs a dévoilé les lauréats de la 10e édition des Trophées de l'ascenseur, qui mettent en lumière des projets innovants au service de la mobilité et de l'inclusion. Parmi les distinctions, le prix de la Responsabilité sociétale a été attribué à l'association Action Philippe Streit en partenariat avec Orona Alma pour leur projet "L'accessibilité au coeur de l'Action", mené dans le département du Doubs.

Au cœur de ce projet primé, l’association Action Philippe Streit s’engage depuis plusieurs années pour l’autonomie et l’insertion des personnes en situation de handicap dans un cadre rural. Fidèle à sa vocation sociale, elle a souhaité rendre sa zone d’accueil pleinement accessible, en cohérence avec son projet humain.

Pour répondre à ce besoin, Orona Alma a installé un élévateur EPMR FLEXSTEP, un dispositif transformable en escalier, alliant discrétion, design et fonctionnalité. Cette solution, à la fois esthétique et inclusive, permet à tous les visiteurs et travailleurs de partager le même espace sans différenciation d’accès. L’appareil, modulable et intégré harmonieusement à l’architecture du site, illustre une approche où la technologie se met au service de la dignité et de l’égalité d’usage.

Le FLEXSTEP, en permettant la transformation d’un escalier en plateforme élévatrice en quelques secondes, incarne la volonté conjointe de l’association et d’Orona Alma de supprimer les barrières physiques et sociales.

”L’EPMR installé chez Action Philippe Streit n’est pas seulement un équipement technique : c’est un symbole d’accès équitable au travail, à la dignité et à l’autonomie pour les personnes en situation de handicap”, précise la Fédération des Ascenseurs dans son communiqué.

Une édition anniversaire placée sous le signe de la responsabilité

Pour cette 10? édition, le jury, présidé par Florence Bigé, présidente de la Fédération, et Henry Buzy-Cazaux, président de l’Institut du Management des services immobiliers, a distingué 48 projets répartis dans six catégories : accès à l’habitat, accessibilité, architecture, engineering, responsabilité environnementale et sociétale. Les récompenses ont été remises le 23 octobre à Paris, en présence de plusieurs représentants du secteur de l’habitat, dont la députée Annaïg Le Meur.

Au-delà de l’innovation technique, cette édition 2025 met en avant une tendance de fond : la mobilité verticale inclusive, qui allie performance, durabilité et impact social.

