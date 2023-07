Jeudi, l'automobiliste devait être contrôlé par des gendarmes qui le connaissent pour ne pas avoir un permis en règle, a indiqué le parquet de Montbéliard à l'AFP. Les militaires ont alors invité cet homme de 73 ans "à s'arrêter sur un parking, ce qu'il n'a pas fait, en poursuivant son chemin", précise encore le parquet.

Le mis en cause a pris la fuite

Les gendarmes se sont donc positionnés avec leur véhicule devant lui, mais le conducteur a avancé en direction d'un militaire. Un gendarme a alors fait usage de son arme, en tirant "en direction du pneu du véhicule", mais le conducteur a tout de même pris la fuite, selon le ministère public. Le militaire a été "légèrement blessé" après avoir esquivé la charge du véhicule. Il est également choqué du comportement du conducteur, selon la même source.

Arrêté et placé en garde à vue

Le septuagénaire a par la suite été arrêté et placé en garde à vue pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'ordre public. Le parquet a finalement retenu la qualification de refus d'obtempérer aggravé et de conduite malgré permis non prorogé. Le conducteur a cinq condamnations à son casier judiciaire, précise le parquet. Il sera jugé mardi à 14 heures, en comparution immédiate. Dans cette attente, le juge des libertés et de la détention l'a placé en maison d'arrêt jusqu'à cette date, sur réquisition du ministère public.

