"Échappées en utopies" : une semaine pour s’imprégner de l’univers de Charles Fourier à Besançon

La Maison Fourier se compose des structures suivantes : Les amis de Victor Considerant, L’arête, L'aef- association d’études fouriéristes, Le centre d’art mobile, Le coin du miroir, Le collectif histoire des Chaprais, Utopies et Alternatives Aujourd’hui.

"Les premières échappées en Utopies ouvriront l’accueil de l’assemblée générale nationale des Etudes Fouriéristes et susciteront d’ici et là un itinéraire de réflexion et débat", nous indiquent les organisateurs. Le tout se traduira sous forme de conférences, expositions, visites…

Ces journées se concluront par une manifestation artistique le 15 avril "au pied d’une maison qui pourrait, le cas échéant, accueillir la mémoire et diffuser l’actualité de Charles Fourier", nous précise-t-on.

Zoom sur les événements

Samedi 5 avril

Rencontre nationale - association des Études Fouriéristes à la FJT La Cassotte

13h - hommage vidéo à El Coyotte

14h-16h30 : assemblée générale ouvertes aux adhérents de l’AEF

16h30-17h30 : présentation d’entrantes du plant du traité de l’attraction passionnelle de Fourier

17h30 - conférence de Chantal Guillaume à partir de son ouvrage Fourier ou l’utopie du réel

19h00- Inauguration de la sale Julie Considérant par la Cassotte-habitat Jeunes

Dimanche 6 avril

9h30 - Evocations fouriéristes au cimetière des Chaprais avec le collectif des Chaprais.

12h30 - visite de l’exposition photo d’Yves Debraine à la maison de l’architecture

Mercredi 9 avril

18h30 - présentation du site des utopies comtoises et de la carte de nos utopies, anciennes et actuelles par Michel Antony au Café des pratiques.

Jeudi 10 avril

18h30 - Rencontre avec Louis Ucciani "Des origines bisontines du Chelsea Hotel à la contre-culture et aux avant-gardes" à la maison de l’architecture

Samedi 12 avril

10h30 : Rencontre sur un projet utopique bien d’ici au café des pratiques

12h30 - Repas végétarien au café des pratiques

15h00-17h00 - manifestation festive et augurale vers une "maison Fourier" à la place de la Liberté

Mardi 15 avril