Elle conduit encore une fois sans permis et sous cocaïne à Besançon

Après vérification, les policiers ont découvert que la jeune femme de 24 ans n’avait plus de permis de conduire suite à une annulation. Son dépistage de produits stupéfiants s’est avéré positif à la cocaïne. Déjà connue de la police pour des infractions similaire et récente, elle a été interpellée et placée en garde à vue.

Lors de son audition, la conductrice en infraction a reconnu les faits et a regretté avoir conduit malgré l’annulation de son permis de conduire. Elle a précisé consommer des stupéfiants depuis 5 ans et consommer deux à trois joints par jour. Elle a affirmé avoir entamé des démarches de soin.

Sa garde à vue s’est terminée mercredi 8 novembre. Elle a été déférée devant la procureure adjointe puis devant le juge des libertés et de la détention. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire en attente de son jugement en décembre prochain.