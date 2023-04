Elle téléphone au volant, les policiers découvrent qu'elle vend de la drogue

Peu avant 18h, les policiers ont procédé au contrôle de la conductrice rue Léon Deubel et ont constaté qu’une forte odeur de cannabis se dégageait de l’habitacle de sa voiture.

Interrogée sur une possession de stupéfiants, la jeune femme a remis plusieurs sachets zippés contenant 15 g de résine de cannabis et 6 g d’herbe de cannabis ainsi qu'une sacoche contenant l’argent de la vente du jour soit 970€.

Interpellée et emmenée au poste de police, elle a été placée en garde puis auditionnée. Âgée de 19 ans, l’intéressée a reconnu faire de la livraison de produits stupéfiants pour le compte de quelqu’un qu’elle ne connaissait pas à hauteur d’environ 100/130€ par jour. Les échanges et commandes ont eu lieu via les applications Snapchat et Telegram.

La perquisition de son domicile n’a rien donné. Les produits ont été détruits, le téléphone portable de la mise en cause a lui, été saisi tout comme l’argent découvert dans la sacoche.

L’enquête a également permis de mettre en évidence que la jeune femme conduisait sans permis de conduire. Elle a été présentée le 5 avril en fin de journée au vice-procureur dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.