En excès de vitesse, il tente d’échapper à la police

Le conducteur a été repéré par une patrouille de police suite à un excès de vitesse sur le Boulevard Kennedy. Ce dernier avait dépassé dangereusement d’autres véhicules en circulation et avait franchi un feu rouge.

Une course-poursuite s’est ensuite engagée. Le trentenaire a refusé d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter. Il a ensuite grillé plusieurs autres feux rouges pour se soustraire au contrôle. Des renforts ont été sollicités et le conducteur a pu être interpellé.

Il s’est avéré que le véhicule n’était plus assuré depuis décembre 2020 et que le conducteur roulait avec plus d’un gramme d’alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue avec droits différés.

Il a reconnu les faits et sera présenté le 8 décembre 2022 au tribunal de Besançon.