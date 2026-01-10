Samedi 10 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique Vie locale

En images - Anne Vignot présente ses vœux 2026 sous le signe de l’unité et du collectif

Publié le 08/01/2026 - 11:00
Mis à jour le 08/01/2026 - 10:36

Mercredi 7 janvier 2026, au Palais des sports, la maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, a présenté ses vœux aux forces vives du territoire lors d’une cérémonie rassemblant élus, représentants de l’État, autorités civiles et militaires, acteurs économiques, associatifs et institutionnels.

Anne Vignot entourée de membres du conseil municipal et du conseil communautaire présente ses voeux pour 2026. © Alexane Alfaro
Des élèves du conservatoire du Grand Besançon en représentation au basson lors des voeux de Anne Vignot le 7 janvier 2026. © Alexane Alfaro
Anne Vignot entourée de membres du conseil municipal et du conseil communautaire présente ses voeux pour 2026. © Alexane Alfaro
Des élèves du conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon jouent pour les voeux de la maire de Besançon 2026. © Alexane Alfaro
La musique cubaine a motivé quelques danseuses et danseurs dont Anne Vignot, qui s'est laissée tenter à faire quelques pas. © Alexane Alfaro
1/5 - Anne Vignot entourée de membres du conseil municipal et du conseil communautaire présente ses voeux pour 2026. © Alexane Alfaro
2/5 - Des élèves du conservatoire du Grand Besançon en représentation au basson lors des voeux de Anne Vignot le 7 janvier 2026. © Alexane Alfaro
3/5 - Anne Vignot entourée de membres du conseil municipal et du conseil communautaire présente ses voeux pour 2026. © Alexane Alfaro
4/5 - Des élèves du conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon jouent pour les voeux de la maire de Besançon 2026. © Alexane Alfaro
5/5 - La musique cubaine a motivé quelques danseuses et danseurs dont Anne Vignot, qui s'est laissée tenter à faire quelques pas. © Alexane Alfaro

La cérémonie s’est tenue en présence notamment de Nathalie Valleix, sous-préfète d’arrondissement de Besançon, représentant le préfet du Doubs Rémi Bastille, des parlementaires du Doubs, de Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que de nombreuses autorités militaires et responsables des services de sécurité et de secours.

Anne Vignot a salué l’introduction musicale assurée par le conservatoire à rayonnement régional, déclarant : "Quelle belle introduction musicale, qui démontre le talent de notre conservatoire à rayonnement régional !", avant d’ajouter : "Notre territoire est à l’image d’un orchestre : quand les talents, aussi divers soient-ils, se mettent ensemble, le meilleur se produit."

Des vœux sans bilan ni perspectives électorales

En raison du contexte électoral, les élections municipales approchant à grand pas, Anne Vignot a précisé ne pas vouloir dresser de bilan ni présenter de perspectives. L’objectif de la soirée était avant tout de "vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et pour vous offrir, comme chaque année, un temps de partage convivial".

Hommage à Gabriel Baulieu

La maire a également rendu hommage à Gabriel Baulieu, premier vice-président de Grand Besançon Métropole, qui a annoncé la fin de ses mandats électifs après 33 ans d’engagement. "Merci à toi pour toute l’énergie déployée et pour ton dévouement", a-t-elle déclaré.

Un message d’unité et d’optimisme

Évoquant les défis contemporains, "changement climatique, contraintes budgétaires, incertitudes géopolitiques", la présidente de Grand Besançon Métropole a appelé à l’intelligence collective et à l’innovation. Elle a rappelé que "la vraie richesse de ce territoire, c’est vous" et souligné que "la réussite se construit collectivement".

En conclusion, Anne Vignot a formulé le vœu que le territoire poursuive son développement "avec audace, unité et optimisme en n’oubliant personne", avant de souhaiter à l’ensemble des participants "belle et heureuse année 2026".

anne vignot bonne année voeux

Publié le 8 janvier à 11h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

campagne électorale élection municipale inauguration la france insoumise municipale 2026 municipale besançon permanence séverine véziès
Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
Besançon
Politique Société

Entre inquiétudes mondiales et humour local, le préfet du Doubs présente ses vœux

À l’occasion de la cérémonie des vœux à la préfecture, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a dressé un bilan de l’année 2025 et présenté les grandes priorités de l’État pour 2026. Comme à son habitude, il a aussi glissé une touche d’humour et de légèreté, bienvenue ”dans une période qui en manque singulièrement” , dans un contexte international tendu.

budget préfecture préfet du doubs rémi bastille voeux
Publié le 9 janvier à 11h40 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès dénonce un accord PS-Verts “sans projet” et affirme sa stratégie autonome

La candidate LFI Séverine Véziès (Faire mieux pour Besançon) critique vivement l’accord en cours entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts pour les municipales de mars 2026, dans un communiqué du 8 janvier 2026. Elle le décrit elle aussi comme un "mariage forcé", conclu dans la confusion et sans véritable projet politique partagé.

anne vignot élection municipale europe écologie les verts jean-sébastien leuba la france insoumise municipale 2026 parti socialiste séverine véziès
Publié le 9 janvier à 10h32 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : vers un mariage forcé Leuba-Vignot ?

Le Parti socialiste national a annoncé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 se rallier à Anne Vignot, maire écologiste sortante, dès le premier tour des élections municipales à Besançon, après avoir initialement annoncé une liste séparée. Un accord national dont le candidat local, Jean-Sébastien Leuba, n’a pas encore eu la preuve écrite et qui reste dans l’attente de cette dernière pour annoncer un "positionnement ferme". 

anne vignot eelv jean-sébastien leuba municipale parti socialiste union
Publié le 9 janvier à 09h20 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Face au froid, LFI veut que les logements vides soient réquisitionnés à Besançon

Séverine Vézies, candidate LFI à l’élection municipal de Besançon, a co-signé une tribune publiée ce 8 janvier 2026 sur le site de Médiapart suite à la vague de froid qui sévit en France. Les signataires de cette tribune demandent notamment à ce que les logements vides soient réquisitionnés par l’Etat pour venir en aide aux plus démunis.

froid logement municipale 2026 séverine véziès
Publié le 8 janvier à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : le PS en passe de s’allier à Anne Vignot ?

Contacté ce 8 janvier 2026, Jean-Sébastien Leuba, candidat investi par le PS pour l’élection municipale de Besançon, confirme une information de Ici Besançon selon laquelle le PS serait sur le point de rejoindre Anne Vignot. Il utilise toutefois du conditionnel en précisant que "ce serait un accord national" dont il n’a pas encore vu le contenu…

anne vignot jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 8 janvier à 14h28 par Hélène L.
Besançon
Politique Vie locale

En images – Anne Vignot présente ses vœux 2026 sous le signe de l’unité et du collectif

Mercredi 7 janvier 2026, au Palais des sports, la maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, a présenté ses vœux aux forces vives du territoire lors d’une cérémonie rassemblant élus, représentants de l’État, autorités civiles et militaires, acteurs économiques, associatifs et institutionnels.

anne vignot bonne année voeux
Publié le 8 janvier à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane
France
Politique

Mélenchon est le “meilleur allié” du RN pour 2027, estime Moscovici

Pierre Moscovici, qui quitte le 31 décembre sa fonction de Premier président de la Cour des comptes, a estimé dimanche 21 décembre que le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon était "le meilleur allié du Rassemblement national" à la prochaine élection présidentielle de 2027.

cour des comptes élection présidentielle jean-luc mélenchon pierre moscovici rassemblement national
Publié le 21 décembre 2025 à 16h34 par Alexane
Besançon
Politique

Après le braquage à Besançon, majorité et opposition affichent leurs priorités en matière de sécurité

Un braquage s’est produit vendredi 19 décembre au matin à Besançon, à l’entreprise Losange, rue Marguerite Syamour. Lors de cette attaque, des individus armés ont ouvert le feu en direction d’un véhicule de la police nationale avant de prendre la fuite. Les réactions de Anne Vignot, maire de Besançon et de Ludovic Fagaut, conseille municipal et candidat à la mairie.

anne vignot arme à feu braquage laurent croizier ludovic fagaut mairie de besancon police sécurité violence
Publié le 20 décembre 2025 à 07h43 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 2.16
légère pluie
le 10/01 à 12h00
Vent
4.95 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
91 %
 