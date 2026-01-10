En images – Anne Vignot présente ses vœux 2026 sous le signe de l’unité et du collectif

Mercredi 7 janvier 2026, au Palais des sports, la maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, a présenté ses vœux aux forces vives du territoire lors d’une cérémonie rassemblant élus, représentants de l’État, autorités civiles et militaires, acteurs économiques, associatifs et institutionnels.

La cérémonie s’est tenue en présence notamment de Nathalie Valleix, sous-préfète d’arrondissement de Besançon, représentant le préfet du Doubs Rémi Bastille, des parlementaires du Doubs, de Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que de nombreuses autorités militaires et responsables des services de sécurité et de secours.

Anne Vignot a salué l’introduction musicale assurée par le conservatoire à rayonnement régional, déclarant : "Quelle belle introduction musicale, qui démontre le talent de notre conservatoire à rayonnement régional !", avant d’ajouter : "Notre territoire est à l’image d’un orchestre : quand les talents, aussi divers soient-ils, se mettent ensemble, le meilleur se produit."

Des vœux sans bilan ni perspectives électorales

En raison du contexte électoral, les élections municipales approchant à grand pas, Anne Vignot a précisé ne pas vouloir dresser de bilan ni présenter de perspectives. L’objectif de la soirée était avant tout de "vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et pour vous offrir, comme chaque année, un temps de partage convivial".

Hommage à Gabriel Baulieu

La maire a également rendu hommage à Gabriel Baulieu, premier vice-président de Grand Besançon Métropole, qui a annoncé la fin de ses mandats électifs après 33 ans d’engagement. "Merci à toi pour toute l’énergie déployée et pour ton dévouement", a-t-elle déclaré.

Un message d’unité et d’optimisme

Évoquant les défis contemporains, "changement climatique, contraintes budgétaires, incertitudes géopolitiques", la présidente de Grand Besançon Métropole a appelé à l’intelligence collective et à l’innovation. Elle a rappelé que "la vraie richesse de ce territoire, c’est vous" et souligné que "la réussite se construit collectivement".

En conclusion, Anne Vignot a formulé le vœu que le territoire poursuive son développement "avec audace, unité et optimisme en n’oubliant personne", avant de souhaiter à l’ensemble des participants "belle et heureuse année 2026".