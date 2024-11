En images : la Franche-Comté s’est réveillée sous la neige ce vendredi matin

S'il est vrai que la neige a compliqué le départ au travail de plusieurs automobilistes francs-comtois ce vendredi 22 novembre 2024, elle a aussi permis d’offrir un beau spectacle au réveil de plusieurs habitants de la région ce matin. On vous partage ces quelques clichés pris à Besançon et en Franche-Comté.

Si le manteau neigeux a atteint les 20 cm dans le Pays de Montbéliard, les chutes de neige ont été plus timides du côté de Besançon. Mais elles ont tout de même recouvert la capitale comtoise d’une belle et fine pellicule blanche pour offrir un joli paysage de toits et d'arbres enneigés ce vendredi matin.