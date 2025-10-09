Jeudi 9 Octobre 2025
Besançon
Economie

En images - Le Carrefour des collectivités à Besançon

Publié le 09/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 09/10/2025 - 12:56

Le Carrefour des collectivités locales s’installe ces 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon. L’événement est organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis.

© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/16 - © Hélène Loget
2/16 - © Hélène Loget
3/16 - © Hélène Loget
4/16 - © Hélène Loget
5/16 - © Hélène Loget
6/16 - © Hélène Loget
7/16 - © Hélène Loget
8/16 - © Hélène Loget
9/16 - © Hélène Loget
10/16 - © Hélène Loget
11/16 - © Hélène Loget
12/16 - © Hélène Loget
13/16 - © Hélène Loget
14/16 - © Hélène Loget
15/16 - © Hélène Loget
16/16 - © Hélène Loget

Ils étaient présents lors de l’inauguration ce jeudi : Christophe Ribette (Ecorse TP), Vincent Martin (FRTP BFC), Anne Vignot (présidente de GBM), Salima Inezarene, (conseillère régionale au numérique), Christine Bouquin (présente du Département du Doubs), Nathalie Valleix, (secrétaire générale de la préfecture du Doubs), Patrick Genre (président de l'Association des maires du Doubs), Charles Piquard (président de l'Association des maires ruraux du Doubs), Jean-Paul Carteret (président de l'Association des maires ruraux de la Haute-Saône).

"La période est bien instable à nouveau. Pourtant, il faut avancer. Et pour cela, il faut du coeur, de l’intelligence surtout du courage. Le coeur du moteur est les travaux publics. Ils sont essentiels, car il faut le rappeler, ils alimentent en eau, en électricité et en énergie tous les foyers français", a souligné Vincent Martin, président de la FRTP BFC.

Et d’ajouter : "Ils permettent également de développer l’attractivité des territoires avec des projets ambitieux. Ils sont impliqués dans la transition énergétique avec des projets vertueux et dans la transition numérique".

Le numérique au coeur du salon

Le thème retenu pour cette 13e édition est ”Numérique au service des territoires”. Ce dernier tend à montrer comment les technologies digitales peuvent accompagner la transformation, la gestion et le développement local.

Tout au long des deux jours, on retrouvera des conférences, des ateliers et des retours d’expérience autour de sujets comme l gestion intelligente des infrastructures, les données au service des politiques publiques, la cybersécurité des collectivités ou encore l’inclusion numérique.

<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
<span class='copyright'>© Hélène Loget</span>
1/9 - © Hélène Loget
2/9 - © Hélène Loget
3/9 - © Hélène Loget
4/9 - © Hélène Loget
5/9 - © Hélène Loget
6/9 - © Hélène Loget
7/9 - © Hélène Loget
8/9 - © Hélène Loget
9/9 - © Hélène Loget

Publié le 9 octobre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce “un sentiment de trahison”

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih
Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

SMCI lance le premier programme de maisons de ville en Bail Réel Solidaire à Besançon

L’entreprise SMCI annonce ce mercredi 8 octobre, le lancement d’un programme de maisons de ville dans le quartier des Tilleroyes, à Besançon, dans le cadre du dispositif du Bail Réel Solidaire (BRS). Il s’agit du premier programme neuf à Besançon à bénéficier de ce dispositif, qui vise à faciliter l’accession à la propriété pour les ménages sous conditions de revenus.

maison propriétaire smci
Publié le 9 octobre à 11h30 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une opération de police menée à Planoise pour lutter contre l’économie souterraine

VIDÉO • Une opération de sécurité renforcée coordonnée par la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et plusieurs services de l’État est en cours du mardi 7 au jeudi 9 octobre 2025. Effectuées dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité au quotidien (PADRSQ), ces opérations visent à relever plusieurs illégalités dans les commerces. L’une d’entre elles s’est tenue ce mercredi 8 octobre dans le quartier de Planoise auprès de trois commerces. 

commerces controle lutte contre économie souterraine planoise police nationale travail dissimulé urssaf
Publié le 8 octobre à 17h15 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Santé

80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues. 

caf carsat cpam sécurité sociale urssaf
Publié le 7 octobre à 17h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre

Après dix années d’existence placées sous le signe de la convivialité, Le Tandem à Besançon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le célèbre bistrot-boudoir bisontin du quai Vauban change d’équipe et de direction, tout en promettant de conserver l’esprit qui a fait son succès.

bar bistrot le tandem
Publié le 7 octobre à 09h07 par Alexane
Besançon
Economie

Immersion au chantier de l’Arsenal et dans les métiers du BTP… Les femmes aussi y sont les bienvenues

Le groupe Indibat, en partenariat avec la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP 25), France Travail, Grand Besançon Métropole et le groupe femmes du MEDEF a organisé le 2 octobre dernier une journée dédiée à la femme dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au chantier de l’Arsenal situé à Besançon. 

emploi métiers du BTP travail
Publié le 7 octobre à 08h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Evénements
Publi-Infos

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

PUBLI-INFO • La Grande Braderie d’Automne, organisée par l’Union des Commerçants de Besançon, accueillera plus de 200 exposants les 10 et 11 octobre 2025. Un rendez-vous incontournable mêlant commerce, patrimoine et convivialité au cœur de la cité bisontine.

braderie braderie d'automne commerce shopping ucb union des commercants besancon
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Société
Publi-Infos

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec’Day à la CCI

PUBLI-INFO • La Cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les structures, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Concrètement, le coût médian  d'une cyberattaque est estimé à 50000 euros. Alors, pour éviter cela, venez vous informer au CyberSec'Day, à la CCI à Besançon, le 14 octobre.

cci cyberattaque cybersécurité hameçonnage phishing piratage
Publié le 6 octobre à 07h00 par Macommune.info

