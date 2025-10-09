En images - Le Carrefour des collectivités à Besançon

Le Carrefour des collectivités locales s’installe ces 9 et 10 octobre 2025 à Micropolis Besançon. L’événement est organisé par Ecorse TP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté (FRTP BFC) et Micropolis.

Ils étaient présents lors de l’inauguration ce jeudi : Christophe Ribette (Ecorse TP), Vincent Martin (FRTP BFC), Anne Vignot (présidente de GBM), Salima Inezarene, (conseillère régionale au numérique), Christine Bouquin (présente du Département du Doubs), Nathalie Valleix, (secrétaire générale de la préfecture du Doubs), Patrick Genre (président de l'Association des maires du Doubs), Charles Piquard (président de l'Association des maires ruraux du Doubs), Jean-Paul Carteret (président de l'Association des maires ruraux de la Haute-Saône).

"La période est bien instable à nouveau. Pourtant, il faut avancer. Et pour cela, il faut du coeur, de l’intelligence surtout du courage. Le coeur du moteur est les travaux publics. Ils sont essentiels, car il faut le rappeler, ils alimentent en eau, en électricité et en énergie tous les foyers français", a souligné Vincent Martin, président de la FRTP BFC.

Et d’ajouter : "Ils permettent également de développer l’attractivité des territoires avec des projets ambitieux. Ils sont impliqués dans la transition énergétique avec des projets vertueux et dans la transition numérique".

Le numérique au coeur du salon

Le thème retenu pour cette 13e édition est ”Numérique au service des territoires”. Ce dernier tend à montrer comment les technologies digitales peuvent accompagner la transformation, la gestion et le développement local.

Tout au long des deux jours, on retrouvera des conférences, des ateliers et des retours d’expérience autour de sujets comme l gestion intelligente des infrastructures, les données au service des politiques publiques, la cybersécurité des collectivités ou encore l’inclusion numérique.