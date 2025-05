En plein essor, le tourisme dans le Grand Besançon “se porte très bien”

VIDÉO • Ce mercredi 28 mai 2025 à la base outdoor Grandes heures nature a été donné le coup d’envoi de la saison touristique du Grand Besançon par la présidente Anne Vignot, le vice-président en charge de l'attractivité et du tourisme de Grand Besançon Métropole Benoît Vuillemin et le président de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon, Patrice Hennequin. C’était aussi l’occasion de revenir sur les chiffres de l’année 2024 et les perspectives de la saison 2025.

La saison touristique 2024 dans le Grand Besançon a donné à voir des résultats positifs pour le tourisme avec notamment une fréquentation des sites touristiques en nette augmentation, y compris par rapport à l’année de référence 2019 (avant Covid) et une taxe de séjour en forte hausse. Le président de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon nous ayant confié qu’elle avait atteint un niveau record de 803.000€ en 2024 contre 564.000€ en 2023.

En plein été, le nombre de visites à l’Office du Tourisme et des Congrès avoisine les "600 visites par jour", ce qui pour lui est de bon augure "on sent qu’il y a une véritable effervescence". D’ailleurs, "les chiffres que nous avons aujourd’hui signifient bien qu’il y a un vrai mouvement". Il a constaté ce même phénomène en discutant avec les restaurateurs : "ça parle anglais tous les midis à la Brasserie Granvelle, parce qu’il y a vraiment des touristes".

Un territoire qui regorge d'atouts naturels

Pour améliorer sa fréquentation touristique, le territoire a su s’appuyer sur ses atouts naturels : plus de 1100 km de sentiers de randonnée pédestre et VTT, 400 km de pistes cyclables, 47 km de rivière, un territoire recouvert à 57% de forêt…

Le centre-ville de Besançon n’étant pas en reste en offrant à lui seul "une concentration de tout ce que l’on peut trouver dans le territoire", a résumé la présidente de GBM Anne Vignot en évoquant entre autres le patrimoine culturel et ses quelque 250 monuments historiques et sa double inscription Unesco (réseau Vauban et les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art).

Si pour Benoît Vuillemin, le tourisme dans le Grand Besançon se porte aujourd’hui "très bien", cela ne s’est toutefois pas fait tout seul. Le vice-président en charge de l'attractivité et du tourisme de GBM nous le rappelle dans notre vidéo, le schéma touristique du territoire a été réactualisé, la politique d’attractivité est développée notamment avec des médias nationaux afin de mieux faire connaître la ville. Un travail a également été réalisé sur la mobilité afin de développer davantage l’éco-tourisme.

Du côté de l’Office de Tourisme et des Congrès, le catalogue des visites guidées a été renouvelé dans le but de "proposer des visites un peu immersives et dont on se souvient", avance Patrice Hennequin. Les horaires de visites ont également parfois été adaptés à la vie active.

En vue de la saison touristique 2025, des initiatives ont également été prises afin de promouvoir davantage le territoire. On notera par exemple la re-végétalisation urbaine (place Révolution, Gambetta etc), des offres de transports renouvelées (Ginko vélo) et une campagne de promotion visant à mettre en avant l’accessibilité de Besançon par le train depuis la région parisienne. Pour GBM, l’objectif étant de renforcer l’attractivité du territoire, en harmonie avec les attentes d’une clientèle de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux.

Les nouveautés 2025

En 2025, grâce à une collaboration entre l’Office de Tourisme et des Congrès GB et la Société nautique bisontine (SNB), il sera notamment possible de visiter Besançon à bord d’un Dragon Boat, ces grandes barques capables d’accueillir jusqu’à 12 personnes à la fois. La visite se fera au fil de l’eau et surtout à la force des bras.

Des visites guidées surprises font également leur apparition tous les mois. Les participants s’inscrivent à la visite mais ne découvriront le lieu de rendez-vous que 24 h à l’avance et ils ne sauront pas ce qu’ils vont visiter. Mais Patrice Hennequin jure que de jouer le jeu en vaut la peine, puisque ces visites proposeront entre autres de découvrir "des lieux quasiment jamais ouverts au public" et chaque visite se termine par une dégustation gourmande.

Des pistes d’amélioration possibles

Pour Patrice Hennequin, s’il n’y a peut-être "plus grand-chose à créer", il estime qu’il reste cependant encore un grand travail à faire sur la communication afin de "faire savoir" ce que le territoire propose et sans doute également à "harmoniser" les événements qui, à l’image du mois de juin, font parfois concurrence les uns aux autres. Un "travail sur le calendrier" est envisagé.

Enfin pour Benoît Vuillemin, même si des efforts ont déjà été faits à ce sujet, il reste encore un travail à fournir sur les propositions d’hébergement dans le Grand Besançon, comme nous explique le vice-président dans notre vidéo.

Les événements à ne pas manquer en 2025 :