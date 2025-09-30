Enchères à Besançon : une collection d’entomologie et une bibliothèque spécialisée en vente

Astrid Guillon, Maison de ventes aux enchères et l’expert Olivier Boilly annoncent la vente le 15 octobre 2025 à Besançon, d’une importante collection d’entomologie conservée en Franche-Comté.

Rassemblée par Jacques Neid (1948-2025) originaire de Meurthe-et-Moselle et qui résidait dans le Doubs, cette vaste collection est composée majoritairement de Coléoptères, bien que d'autres taxons soient également représentés, tels que les papillons ou encore les Hyménoptères (guêpes, abeilles, fourmis, etc.).

Concernant la faune de France et d’Europe en Coléoptères, on trouve dans cet ensemble une représentation riche et variée : des familles bien connues, mais aussi des groupes rarement présents dans les collections. Cette diversité témoigne d’une volonté d’exhaustivité, perceptible notamment dans la multitude de petites boîtes qu’il a constituées pour accueillir des familles discrètes et peu communes.

”Tout au long de sa vie, Mr Neid a collecté, organisé et documenté sa collection dans une véritable démarche scientifique. Chaque spécimen est soigneusement identifié et référencé, avec la date et le lieu de collecte. De nombreux groupes représentés sont rarement collectionnés en raison de leur petite taille ou de leur difficulté d'observation dans la nature”, indique Olivier Boilly.

"Ses recherches et sa curiosité l’ont mené bien au-delà de sa région d’origine"

Néanmoins, de nombreux autres spécimens figurant dans la Collection Neid proviennent du monde entier : Pérou, Philippines, Thaïlande, Guyane, Indonésie, Mexique, Bolivie, Nicaragua, Tanzanie, Afrique du Sud, Etats-Unis, Chine, Maroc,...

”Curieux de tout ce qui vole, et rampe ou bourdonne, [Jacques Neid] a consacré une grande partie de sa vie à l’observation et à l’étude du monde entomologique. Ses recherches et sa curiosité l’ont mené bien au-delà de sa région d’origine. Il a parcouru les sentiers de Corse, les forêts d’Afrique Centrale, notamment au Cameroun, et exploré plusieurs autres pays à la recherche d’espèces rares ou méconnues. Chaque voyage était pour lui une autre aventure scientifique mais aussi humaine, marquée par la patience, l’émerveillement et le respect du vivant”, raconte le neveu de Monsieur Neid.

Une grande partie des spécimens exotiques n'a pas encore été intégrée à sa collection. Il est donc tout à fait possible que des espèces nouvelles s'y trouvent encore parmi les papillotes proposées à la vente, tant certains groupes sont rares et peu étudiés.

De 20 à 2000€

Aux côtés des insectes en boîtes ou en papillotes, cette vente propose aussi le contenu de la bibliothèque d’ouvrages spécialisés de Monsieur Neid : ”Sa remarquable bibliothèque, tant par la qualité que par le nombre d'ouvrages spécialisés, lui a permis d’identifier avec rigueur l'ensemble des groupes de Coléoptères, y compris les plus méconnus”, explique Olivier Boilly.

80 lots d’ouvrages et revues viennent donc compléter le catalogue et la centaine de lots d’insectes, dont les thématiques concernent : les Lépidoptères, les Coléoptères, les Hyménoptères, les Orthoptères... ainsi que de nombreuses revues entomologiques.

La fourchette des estimations des 175 lots qui constituent cette collection s’étend de 20 € à 2000 €.

”Aujourd’hui, Jacques Neid nous laisse le souvenir d’un humble, passionné, et profondément attentif à la fragilité du monde» conclut son neveu. Un bel hommage à son travail et à sa passion serait de nommer une espèce nouvelle en son honneur: « X... neidi »”, ajoute Olivier Boilly.

