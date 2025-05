Ennoïa vet, l’entreprise bisontine qui soigne les animaux par l’impression 3D

Ennoïa vet est la branche vétérinaire d’ennoïa, société spécialisée dans l’ingénierie biomédicale, fondée par Benjamin Billottet et basée au pôle Temis Innovation de Besançon. Depuis sa création en 2021, elle accompagne professionnels de santé et animaux par des dispositifs innovants de chirurgie vétérinaire personnalisée.

C’est après plus de 10 ans dans le secteur de l’industrie médicale que Benjamin Billottet créé ennoïa. À travers cette activité, il veut "mettre l’innovation et l’outil informatique au service de la médecine humaine et vétérinaire". Ennoïa est divisé en un département clinique et un département de recherche et développement-production, afin de combiner savoir-faire médicaux et savoir-faire d’ingénierie.

Des prothèses et des plaques sur mesure

Que ce soit à cause d’un accident, d’une malformation ou d’une maladie, des opérations chirurgicales lourdes, pouvant aller jusqu’à l’amputation d’un membre de l’animal, doivent parfois être effectuées. Des opérations salvatrices, certes, mais qui entrainent une diminution ou une absence totale de mobilité, impactant son confort de vie et son bien-être.

Pour remédier à cela, Ennoïa vet conçoit des prothèses sur mesure permettant à l’animal de se déplacer le plus naturellement possible. L'entreprise fabrique également d’autres types de dispositifs comme des implants de stabilisation vertébrale pour traiter ou prévenir les instabilités de la colonne vertébrale.

Ennoïa vet raconte l’histoire de l’un de ces animaux : "Night (un chat) est rentré de sa promenade matinale beaucoup plus tard que d'habitude, inquiétant ses propriétaires. Il glissait sur le ventre et sur trois pattes. Ses propriétaires l’ont amené chez le vétérinaire en urgence et celui-ci l’a opéré. Grâce à sa prothèse, Night vit presque comme avant et aux vues de ses proies ramenées à la maison, il reste un chasseur habile et continue de bondir ici et là...". D’après ennoïa vet, leurs différents dispositifs ont déjà bénéficié à plus d’une centaine d’animaux.



Une facilitation du travail des chirurgiens

L’entreprise propose aux praticiens des simulations chirurgicales 3D personnalisées : "l’activité consiste à simuler en 3D, grâce à des outils informatiques spécifiques dédiés, des gestes chirurgicaux tels que des découpes osseuses à partir des éléments d’imagerie médicale (scanner) fournis par le chirurgien", décrit Ennoïa vet. Avant une intervention chirurgicale délicate, la société peut aussi fournir des répliques de parties du corps, imprimées en 3D, pour aider le chirurgien dans sa préparation.

La personnalisation de ces dispositifs s’appuie sur un dialogue tout au long du processus : "dans le cadre d’une démarche projet, nos solutions sont créées par et pour les professionnels de santé. Le travail est collaboratif entre cliniciens et ingénieurs", explique l’entreprise. Cette personnalisation nécessite également une expertise sur toutes les étapes de production des dispositifs chirurgicaux : planification, modélisation, fabrication par usinage ou impression 3D.

Enfin, ennoïa vet précise qu'elle répond aux normes internationales et qu'elle est certifiée ISO 13485 dans le cadre de son activité médicale.