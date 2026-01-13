Espoir pour Fralsen à Besançon : des offres déposées au tribunal...

Placée en redressement judiciaire, l’entreprise Fralsen, basée à Besançon, dispose désormais de nouvelles perspectives. Selon nos informations, plusieurs offres de reprise ont été déposées auprès du tribunal des affaires économiques de Lyon. Une étape cruciale alors que la société doit impérativement trouver un repreneur d’ici le 5 février 2026.

Spécialisée dans la fabrication de pièces horlogères, Fralsen emploie 68 salariés. L’annonce de ces offres constitue donc un signal encourageant pour l’avenir du site et de ses employés. Toutefois, nous n'avons pas encore à notre connaissance le nom des repreneurs qui se sont proposés jusqu'à présent.

L’entreprise avait été fragilisée après son rachat par la holding ACI. La défaillance de cette maison mère a entraîné, à l’automne 2025, la liquidation de plusieurs sites industriels, notamment à Saint-Vit. Fralsen avait alors échappé de peu à la fermeture, mais sa survie dépend désormais de la réussite de la procédure de reprise.

Les prochains jours seront décisifs pour déterminer l’avenir de cette entreprise emblématique du bassin bisontin.