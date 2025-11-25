ESS : une croissance qui résiste en Bourgogne–Franche-Comté malgré le ralentissement régional

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les Urssaf Bourgogne et Franche-Comté, en partenariat avec la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (CRESS), ont présenté lundi 24 novembre 2025 les données actualisées sur l’Économie sociale et solidaire (ESS) en Bourgogne Franche-Comté.

La rencontre s’est tenue dans les locaux de l’Urssaf Franche-Comté à École-Valentin, dans le cadre du Mois de l’ESS. Étaient réunis pour l’occasion : Tatiana Desmarest, présidente de la CRESS BFC, François Baulard, directeur de la CRESS, Lionel Matz, directeur de l’Urssaf Bourgogne, ainsi que Romain Gibert, directeur comptable et financier de l’Urssaf Franche-Comté.

L’objectif affiché était de fournir une vue d'ensemble de l'ESS en Bourgogne-Franche-Comté, en mettant en lumière les enjeux et les tendances actuelles, notamment concernant l’évolution de l’emploi salarié, comparée aux données nationales et au secteur privé hors ESS.

Une croissance qui résiste malgré un ralentissement

Les données présentées montrent que la dynamique régionale demeure globalement solide, même si la courbe de croissance tend à s’infléchir. Parmi les principaux enseignements figurent :

”La croissance ralentit dans l’ESS de façon moins marquée qu’en moyenne en région.”

”Le niveau d'avant-crise a été retrouvé dans tous les départements, à l'exception de l’Yonne."

Les analyses portent à la fois sur l’évolution récente et sur une perspective plus longue, intégrant les mouvements sectoriels.

Des évolutions contrastées selon les secteurs

Certaines activités demeurent fragilisées. L’Urssaf souligne notamment une ”baisse des emplois dans l'aide à domicile” et un éventail de niveaux de rémunération variant de 2 070 € dans les activités liées à l'emploi à 3 510 € dans les activités financières et d’assurances.

Par ailleurs, les organismes relèvent des ”faibles taux d’impayés", un indicateur structurant pour la stabilité du secteur.

Un partenariat pour renforcer la reconnaissance de l’ESS

Pour la présidente de la CRESS BFC, Tatiana Desmarest, ce travail commun incarne ”une volonté commune de partager les données statistiques de l'emploi dans l'ESS en Bourgogne-Franche-Comté”.

Elle affirme que ”l'objectif est de permettre une meilleure compréhension et reconnaissance de l'ESS dans la région”.