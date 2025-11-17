Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

QUOI DE 9 ? • Situé au cœur de Salins-les-Bains, dans le Jura, Therma Salina accueille chaque année des milliers de visiteurs en quête de détente, de soins et de bien-être. Leur particularité ? une eau salée naturellement riche en minéraux, reconnue pour ses bienfaits apaisants, reminéralisants et antalgiques. Grâce à cette eau d’exception, l’établissement propose une large gamme de prestations allant de la cure thermale médicale aux soins de relaxation.

Depuis 1854, les Thermes de Salins-les-Bains sont un havre de sérénité et de ressourcement, un lieu d’histoire porté par la pureté de ses eaux thermales.



Que ce soit pour soulager des douleurs articulaires, s'accorder une pause dans un quotidien chargé ou faire plaisir à un proche, les Thermes de Salins-les-Bains sont une destination incontournable pour prendre soin de soi... naturellement.

Nos bons et cartes cadeaux : pour faire plaisir en toute simplicité

Carte cadeau d’une valeur de 50€, à utiliser librement sur nos prestations bien-être

Bons cadeaux à choisir parmi nos formules (Escale relaxation,Escale cocon, etc.)

Une idée simple et attentionnée à glisser sous le sapin

Offrez un vrai moment de détente au coeur de Salins-les-Bains

Disponibles à l’accueil des Thermes ou directement sur notre site internet

L’Escale Relaxation : 4 soins pour une pause tout en douceur

Une demi-journée pour se détendre et se recentrer

Une formule complète : boue, bain thermal, douche au jet et massage sous l’eau - Une parenthèse accessible sans ordonnance, idéale à s’offrir ou à offrir

Le format parfait pour découvrir les soins thermaux en toute douceur

Prix : 90€

La Parenthèse Bien-Être : deux demi-journées pour se ressourcer en profondeur

Une expérience complète pensée pour relâcher les tensions, corps et esprit

6 soins répartis sur deux demi-journées consécutives, pour prolonger les bienfaits dans la durée

Bain salé, massage sous eau salée, application de boue, jets massants...

À vivre à son rythme, dans un cadre apaisant au cœur du Jura

Prix : 130€

L’Escale Détente : un après-midi rien que pour vous

Une escale bien-être courte et efficace, à vivre sur une demi-journée

2 formules au choix avec des soins complémentaires pour soulager les tensions et se relaxer

Idéal pour découvrir les bienfaits de l’eau thermale salée

Une pause bien méritée, à s’offrir…ou à glisser dans une carte cadeau

Prix : 60€

Et bonne nouvelle : l’accès à l’espace relaxation est compris dans toutes les formules des Thermes de Salins-les-Bains pour profiter pleinement de votre moment bien-être.

Infos pratiques

Therma Salina

1 place des Alliés, 39 110 Salins-les-Bains

Téléphone : 03 84 73 04 63

Site internet : www.thermes-salins.com

Bons et cartes cadeaux : www.thermes-salins.com/bons-cadeaux

Horaires d’ouverture

Consulter les horaires sur le site internet www.thermes-salins.com/horaires

Réseaux sociaux