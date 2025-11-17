Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Depuis 1854, les Thermes de Salins-les-Bains sont un havre de sérénité et de ressourcement, un lieu d’histoire porté par la pureté de ses eaux thermales.
Que ce soit pour soulager des douleurs articulaires, s'accorder une pause dans un quotidien chargé ou faire plaisir à un proche, les Thermes de Salins-les-Bains sont une destination incontournable pour prendre soin de soi... naturellement.
Nos bons et cartes cadeaux : pour faire plaisir en toute simplicité
- Carte cadeau d’une valeur de 50€, à utiliser librement sur nos prestations bien-être
- Bons cadeaux à choisir parmi nos formules (Escale relaxation,Escale cocon, etc.)
- Une idée simple et attentionnée à glisser sous le sapin
- Offrez un vrai moment de détente au coeur de Salins-les-Bains
- Disponibles à l’accueil des Thermes ou directement sur notre site internet
L’Escale Relaxation : 4 soins pour une pause tout en douceur
- Une demi-journée pour se détendre et se recentrer
- Une formule complète : boue, bain thermal, douche au jet et massage sous l’eau - Une parenthèse accessible sans ordonnance, idéale à s’offrir ou à offrir
- Le format parfait pour découvrir les soins thermaux en toute douceur
- Prix : 90€
La Parenthèse Bien-Être : deux demi-journées pour se ressourcer en profondeur
- Une expérience complète pensée pour relâcher les tensions, corps et esprit
- 6 soins répartis sur deux demi-journées consécutives, pour prolonger les bienfaits dans la durée
- Bain salé, massage sous eau salée, application de boue, jets massants...
- À vivre à son rythme, dans un cadre apaisant au cœur du Jura
- Prix : 130€
L’Escale Détente : un après-midi rien que pour vous
- Une escale bien-être courte et efficace, à vivre sur une demi-journée
- 2 formules au choix avec des soins complémentaires pour soulager les tensions et se relaxer
- Idéal pour découvrir les bienfaits de l’eau thermale salée
- Une pause bien méritée, à s’offrir…ou à glisser dans une carte cadeau
- Prix : 60€
Et bonne nouvelle : l’accès à l’espace relaxation est compris dans toutes les formules des Thermes de Salins-les-Bains pour profiter pleinement de votre moment bien-être.
Infos pratiques
Therma Salina
- 1 place des Alliés, 39 110 Salins-les-Bains
- Téléphone : 03 84 73 04 63
- Site internet : www.thermes-salins.com
- Bons et cartes cadeaux : www.thermes-salins.com/bons-cadeaux
Horaires d’ouverture
- Consulter les horaires sur le site internet www.thermes-salins.com/horaires
Réseaux sociaux
- Instagram : www.instagram.com/therma_salina
- Facebook : www.facebook.com/thermesdesalinslesbains