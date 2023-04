Explosion d'un feu d'artifice dans une voiture : un homme placé en garde à vue à Besançon

Pour rappel, un feu d'artifice est entré par la fenêtre d'une voiture dont un homme, une femme et deux enfants se trouvaient. Frôlé par le tir, l'automobiliste avait été brûlé au niveau des cheveux. L'engin avait terminé sur la capote du siège de son premier enfant, installé sur le siège arrière, puis avait explosé. Après avoir rapidement sorti le bambin du véhicule, la victime avait constaté un groupe d'individus rire de l’incident. L’homme avait le sentiment d’avoir été visé par ces personnes.

L'enfant de bas âge avait été hospitalisé tandis que le second, choqué par l'événement, était légèrement brûlé.

Un mineur puis son père soupçonnés du tir

Les témoins et les vidéos-surveillance ont permis l'identification d'un premier individu. Mineur, il a été interpellé le 25 juillet 2022 et placé en garde à vue. Le jeune homme avait nié être l'auteur du tir de mortier et mettait hors de cause son père, présent dans le groupe d'individus lors du tir.

Après une enquête de voisinage, le père du mineur avait été soupçonné comme l'auteur des faits. L'homme a été convoqué au commissariat de police et placé en garde à vue. Il a nié les faits. L'homme sera convoqué devant le tribunal judiciaire le 16 octobre 2023.