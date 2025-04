Extorsion aggravée à Besançon : il menace deux jeunes filles avec un couteau

Selon les informations de la police, les agents de police secours ont été dépêchés sur place après avoir été alertés de la présence d’un individu armé menaçant deux jeunes filles. Le Centre d’information et de commandement a transmis une description précise du suspect aux patrouilles : un homme de type africain, âgé de 24 ans, vêtu d’un jean, d’une chemise blanche et d’une veste à capuche noire.

Sur les lieux, les policiers ont interpellé l’individu correspondant à ce signalement. Celui-ci était effectivement porteur d’un couteau d’une lame de 20 centimètres. Les deux victimes, âgées de 27 ans (A) et de 18 ans (B), encore présentes sur place, ont alors relaté les circonstances de l’agression.

D’après leurs déclarations, les faits font suite à un différend survenu plus tôt dans la nuit dans une discothèque en ville. Le mis en cause, propriétaire d’une paire de lunettes égarée dans l’établissement, se serait présenté au domicile de l’une des jeunes filles pour exiger un remboursement estimé à 80 euros. Il aurait alors sorti un couteau et l’aurait placé sous la gorge de la jeune femme A, forçant son amie B à se rendre à un distributeur automatique pour retirer la somme demandée.

Interpellé, le suspect a été conduit au commissariat. Un contrôle d’alcoolémie a révélé un taux de 1,17 mg/L d’air expiré. Lors de son audition, l’homme a reconnu connaître l’une des victimes avec laquelle il aurait entretenu une relation par le passé. Il a partiellement reconnu les faits, niant toutefois avoir placé le couteau sous la gorge de la victime, tout en admettant qu’il portait l’arme dans sa poche.

Après consultation avec le magistrat de permanence, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lui a été notifiée, avec une convocation par officier de police judiciaire. La notion d’arme n’a pas été retenue dans le cadre de cette procédure.