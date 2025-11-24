Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Vie locale

Fermetures des cimetières Saint-Ferjeux et Chaprais pour travaux

Publié le 24/11/2025 - 09:54
Mis à jour le 24/11/2025 - 09:05

Le service de l’État-civil de la Ville de Besançon a annoncé la fermeture des cimetières de Saint-Ferjeux et des Chaprais les matins du 25 au 12 décembre 2025 dans le cadre de travaux liés à des reprises de concessions échues. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Alexane Alfaro

Le service de l’État-civil de la Ville de Besançon a annoncé la fermeture des cimetières de Saint-Ferjeux et des Chaprais les matins du 25 au 12 décembre 2025 dans le cadre de travaux liés à des reprises de concessions échues. 

En raison des reprises de concessions échues et conformément à la législation, les cimetières de Saint-Ferjeux et des Chaprais seront fermés le matin (8h/12h15) comme suit :

  • Saint-Ferjeux : du 25 novembre au 10 décembre 2025
  • Chaprais : du 8 au 12 décembre 2025.

Le calendrier pourra être ajusté en fonction de l'avancement des travaux et des contraintes météorologiques.

cimetière fermeture ville de besançon

Publié le 24 novembre à 09h54 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Vie locale

Besançon
Société Vie locale

À Besançon, une pétition citoyenne demande une amélioration de l’accès aux toilettes publiques

Une pétition a été déposée sur la plateforme participative Ateliers Citoyens de Besançon pour demander une amélioration de l’accès aux toilettes publiques dans la ville. Cette initiative, ouverte aux signatures jusqu’au 26 décembre 2025, nécessite 1.500 soutiens pour être inscrite à l’ordre du jour d’un conseil municipal.

pétition toilettes wc
Publié le 20 novembre à 14h33 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

Beaujolais Nouveau : chez Barthod, la tradition perd du terrain mais reste vivante…

Fondée il y a 76 ans, la Maison Barthod fait figure d’institution dans le paysage bisontin. À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau ce jeudi 20 novembre, Sébastien David, caviste chez Barthod depuis près de 30 ans, dévoile les cuvées proposées cette année et livre son regard sur une tradition qui s’étiole.

barthod beaujolais beaujolais nouveau cave à vin tradition vin
Publié le 20 novembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Nous connaissons tous Gobin, place de la Révolution à Besançon. Mais connaissez-vous son banc "Aux poissons de la mer" au coeur des Halles Beaux-Arts ? Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une double raison d'y aller : son offre de poissons et de fruits de mer et à partir du 21 novembre, son bar à huîtres !

bar à huitres c'est nouveau ! commerce crustacés huitres noël 2025 poissonnerie quoi de 9
Publié le 17 novembre à 07h00 par Thierry Brenet
Besançon
Société Vie locale

Illuminations, marchés de Noël, sapins… Besançon se prépare aux fêtes de fin d’année

À l’approche des fêtes de fin d’année, Besançon revêt progressivement sa parure de Noël. Comme chaque année, l’installation des grands sapins de Noël marque le lancement des préparatifs. Deux arbres majestueux ont ainsi été mis sur la  place Granvelle et la place du 8 Septembre.

commerce illuminations marché de noël noël noël 2025 Sapin de Noël shopping
Publié le 14 novembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

L’enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon

La Galerie Chateaufarine annonce l’arrivée d’une nouvelle enseigne à son offre commerciale : Balaboosté, marque reconnue de bijoux fantaisie et d’accessoires. La boutique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre, face à Armand Thiery.

c'est nouveau ! centre commercial chateaufarine commerce galerie chateaufarine magasin mode prêt-à-porter
Publié le 13 novembre à 12h00 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 5.99
pluie modérée
le 24/11 à 09h00
Vent
2.18 m/s
Pression
1001 hPa
Humidité
94 %
 