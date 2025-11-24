Fermetures des cimetières Saint-Ferjeux et Chaprais pour travaux

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Le service de l’État-civil de la Ville de Besançon a annoncé la fermeture des cimetières de Saint-Ferjeux et des Chaprais les matins du 25 au 12 décembre 2025 dans le cadre de travaux liés à des reprises de concessions échues.

En raison des reprises de concessions échues et conformément à la législation, les cimetières de Saint-Ferjeux et des Chaprais seront fermés le matin (8h/12h15) comme suit :

Saint-Ferjeux : du 25 novembre au 10 décembre 2025

: du 25 novembre au 10 décembre 2025 Chaprais : du 8 au 12 décembre 2025.

Le calendrier pourra être ajusté en fonction de l'avancement des travaux et des contraintes météorologiques.