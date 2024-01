Festival Drôlement bien : c’est parti pour 4 jours de rires à Besançon !

Véritable parenthèse chaleureuse en ce mois de janvier frileux, le festival Drôlement bien démarre jeudi 18 janvier 2024 dans plusieurs lieux emblématiques de Besançon avec au programme : du rire, du rire et encore du rire...

Après une première édition en 2023 ayant fait carton plein et alors que sa deuxième édition n’a pas encore commencé, le festival Drôlement bien, organisé par l’équipe de la société bisontine NG Productions, fait déjà partie des meilleurs festival d’humour de France.

À la veille de la première journée de l’évènement, de nombreux spectacles affichent "complet" et d’autres ont encore quelques dernières places disponibles. La preuve que les Bisontines et les Bisontins ont besoin, en ces temps compliqués notamment dûs à l’inflation, au contexte international tendu et au mauvais temps, de se retrouver pour se laisser porter par des artistes qui leur feront s’évader grâce au travail des zygomatiques.

Le point sur les rendez-vous :

Jeudi 18 janvier :

Rodrigue au Scénacle - complet

Laura Domenge au petit Kursaal - dernières places

Bun Hay Mean au grand Kursaal - dernières places

Harold Barbe + Ghislain Blique à la salle Proudhon - dernières places

La veillée ragondineau centre Diocésain - dernières places

Vendredi 19 janvier :

Blandine Lehout au Scénacle - complet

Djamila Le Shlag au petit Kursaal - dernières places

Aymeric Lompret au grand Kursaal - complet

Tristan Lucas + Theo Albizzer à la salle Proudhon - dernières places

Révélation au centre diocésain - dernières places

Samedi 20 janvier :

Thomas Croisière au Mégarama Beaux-Arts - dernières places

30 impro chrono au centre diocésain - dernières places

Princesses Leya à L’Antonnoir - dernières places

Félix Dhjan au Scénacle - complet

Alexis Tramoni au petit Kursaal - dernières places

Laura Laune au grand Kursaal - complet

Redouane Bougheraba à Micropolis - complet

Triptyque au centre diocésain - dernières places

Dimanche 21 janvier :

Match d’improvisation au centre diocésain - complet

D’Jal au grand Kursaal - complet

Ahmed Sylla au théâtre Ledoux - complet

Oldelaf & Arnaud Joyet au petit Kursaal - complet

Des séances de cinéma pour revoir des classiques tels que Les Bronzés, La grande vadrouille, La cité de la peur, Very bad trip ou encore Paddington et Monstre & cie sont prévues du 18 au 21 janvier au cinéma Mégarama Beaux-Arts.

Des activités bonus sont également au programme : blindtest, yoga pour les enfants, la grande enquête ou 1 minute pour faire rire sont à ne pas manquer pendant ces quatre jours de bonne humeur.