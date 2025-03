Festival Photographie Besançon 2025 : l’appel à candidatures sera bientôt lancé…

Le rock brut et sans concessions du quatuor Each s'apprête à déferler sur Belfort. Le groupe nord-franc-comtois, qui trace sa route depuis deux ans sur les scènes de l'est de la France, célèbre la sortie de son tout premier EP, Shake, le vendredi 21 mars à La Poudrière. Une soirée placée sous le signe de l'énergie garage et des riffs stoner, avec en renfort le duo Kickin’ Jam Club et un after DJ set assuré par Barbee et Elibats.