Jeudi 28 AoÃ»t 2025
Alerte TÃ©moin
AccueilActualitÃ©AgendaÃ‰tat civilMagazinesInfo traficMÃ©tÃ©oVotre communemonjob.infoAnnonces LÃ©gales
Politique Economie SociÃ©tÃ© Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse SantÃ© Nature Transports Loisirs Religion
BesanÃ§on
SantÃ©

Finances, activitÃ© en hausse et fusion, le CHU de BesanÃ§on passe en revue l'annÃ©e Ã©coulÃ©e

PubliÃ© le 28/08/2025 - 12:00
Mis Ã  jour le 28/08/2025 - 09:59

Le directeur gÃ©nÃ©ral du CHU de BesanÃ§on Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, prÃ©sident de la commission mÃ©dicale dâ€™Ã©tablissement, ont tirÃ© le bilan de lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©e et Ã©voquÃ© les projets en cours lors dâ€™une confÃ©rence de presse mercredi 27 aoÃ»t 2025 Ã  BesanÃ§on.

Le directeur gÃ©nÃ©ral du CHU de BesanÃ§on Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, prÃ©sident de la commission mÃ©dicale dâ€™Ã©tablissement. © CHU de BesanÃ§on
Le directeur gÃ©nÃ©ral du CHU de BesanÃ§on Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, prÃ©sident de la commission mÃ©dicale dâ€™Ã©tablissement © CHU de BesanÃ§on
1/2 - Le directeur gÃ©nÃ©ral du CHU de BesanÃ§on Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, prÃ©sident de la commission mÃ©dicale dâ€™Ã©tablissement. © CHU de BesanÃ§on
2/2 - Le directeur gÃ©nÃ©ral du CHU de BesanÃ§on Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, prÃ©sident de la commission mÃ©dicale dâ€™Ã©tablissement © CHU de BesanÃ§on

Pour Thierry Gamond-Rius, la stratÃ©gie engagÃ©e en 2024 concernant le recrutement et lâ€™activitÃ© a visiblement portÃ© ses fruits puisquâ€™en 2025, "200 agents de plus que lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente" ont Ã©tÃ© recrutÃ©s. Une plateforme dÃ©matÃ©rialisÃ©e a dâ€™ailleurs Ã©tÃ© mise en place pour "recruter efficacement", a prÃ©cisÃ© le directeur. Ainsi, pour les 450 postes proposÃ©s, lâ€™Ã©tablissement a reÃ§u prÃ¨s de 3.600 candidatures, ce qui pour monsieur Gamond-Rius est signe que le CHU de BesanÃ§on "retrouve une forme dâ€™attractivitÃ©". Dâ€™autant que "depuis trois ans, on observe moins de dÃ©parts et le turnover sur les postes se ralentit". Cela mÃªme alors que, "les jeunes nâ€™ont plus cet attachement viscÃ©ral Ã  leur mÃ©tier que lâ€™on avait il y a encore quelques annÃ©es", ils sont dÃ©sormais "beaucoup plus mobiles et il faut faire avec Ã§a" a analysÃ© le directeur. Avec un taux de 8,8%, lâ€™absentÃ©isme est lui aussi revenu aux chiffres dâ€™avant covid, qui correspond "Ã  un taux habituel des Ã©tablissements de santÃ©".

Le directeur a dâ€™ailleurs mentionnÃ© des techniques employÃ©es afin de fidÃ©liser le personnel, lâ€™une dâ€™elles est la "perspective de recrutement via des mises en stage". Il y a Ã©galement "un gros travail rÃ©alisÃ© auprÃ¨s des Ã©coles dâ€™enseignement pour vanter lâ€™engagement auprÃ¨s des jeunes" et Ã©veiller une rÃ©elle vocation. "On critique beaucoup les gÃ©nÃ©rations actuelles car elles ont du mal Ã  sâ€™engager, mais elles sont souvent en recherche dâ€™Ã©thique et les mÃ©tiers de la santÃ© peuvent rÃ©pondre Ã  ce besoin de sens au mÃ©tier dans lequel on sâ€™engage", a analysÃ© Thierry Gamond-Rius.

Une amÃ©lioration sensible des finances

Concernant le budget, le directeur gÃ©nÃ©ral a rappelÃ© que "comme tous les Ã©tablissements hospitaliers" le CHU de BesanÃ§on allait lui aussi Ãªtre concernÃ© par les efforts demandÃ©s par lâ€™Ã‰tat aux institutions publiques. MalgrÃ© cela, "notre situation est plutÃ´t en amÃ©lioration" a-t-il dÃ©clarÃ©. Lâ€™Ã©tablissement affiche en effet un dÃ©ficit consolidÃ© ramenÃ© Ã  7,1 Mâ‚¬ contre 23 Mâ‚¬ en 2023. Ce qui laisse entrevoir un "retour Ã  lâ€™Ã©quilibre dâ€™ici peu" mÃªme si ce rÃ©sultat est dÃ» en partie Ã  la vente de Saint-Jacques. Le rÃ©sultat structurel rÃ©el sâ€™Ã©tablit ainsi Ã  -15,6 Mâ‚¬.

CÃ´tÃ© investissements, en 2025, 51,4 Mâ‚¬ ont Ã©tÃ© consacrÃ©s aux projets dâ€™Ã©quipement et dâ€™infrastructure. Ces dÃ©penses sont financÃ©es Ã  54 % par lâ€™emprunt, mais aussi par des subventions et par la tranche 2024 du contrat SÃ©gur.Â Les prochains grands chantiers concerneront notamment les deux derniers Ã©tages de la tour Jean-Minjoz, la crÃ©ation dâ€™un nouveau bÃ¢timent dÃ©diÃ© Ã  la psychiatrie aux Hauts-de-Chazal, un autre dÃ©diÃ© Ã  la rÃ©animation mÃ©dicale, une augmentation de la capacitÃ© de chirurgie ambulatoire et la modernisation du centre 15. "On est dans le respect de notre programme dâ€™investissement", a analysÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral qui a insistÃ© sur le besoin "essentiel pour le CHU de rester Ã  la pointe de la technologie".Â 

Des investissements cruciaux en biomÃ©dical et numÃ©rique

Dans ce domaine, il y a notamment une part sur laquelle "le CHU nâ€™a jamais rognÃ© câ€™est sur lâ€™Ã©quipement biomÃ©dical", a prÃ©cisÃ© le professeur Samuel Limat. Les investissements en la matiÃ¨re ont dâ€™ailleurs Ã©tÃ© nombreux en 2024-2025 : assistance robotisÃ©e en neurochirurgie, IRM de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration, nouvelle salle multimodale de radiologie interventionnelle, plateau de cardiologie intÃ©gralement renouvelÃ©â€¦ PersuadÃ© que le biomÃ©dical et le numÃ©rique reprÃ©sentent des investissements cruciaux "aux enjeux trÃ¨s puissants", lâ€™Ã©tablissement a ainsi poursuivi "ses efforts de modernisation sur la qualitÃ© du plateau technique" qui participe dâ€™ailleurs "Ã  lâ€™attractivitÃ© des mÃ©decins", a rÃ©sumÃ© le prÃ©sident de la commission mÃ©dicale.

Autre point Ã©voquÃ© par le professeur, lâ€™ouverture du centre dâ€™enseignement de soins dentaires en septembre 2024 est avant tout "une excellente nouvelle pour les Francs-Comtois", mais Ã©galement une bonne chose pour lâ€™implantation de jeunes professionnels dans le territoire qui bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais dâ€™un parcours dâ€™Ã©tudes complet sur BesanÃ§on.

Une augmentation de lâ€™activitÃ©

Lâ€™activitÃ© poursuit sa transformation, avec une croissance plus marquÃ©e de lâ€™ambulatoire et des sÃ©ances, que de lâ€™hospitalisation conventionnelle. "On peut dire que le Covid est dÃ©sormais derriÃ¨re nous" a dÃ©clarÃ© le professeur Limat qui ajoute "on a retrouvÃ© une croissance dâ€™activitÃ© soutenue dâ€™avant crise sanitaire". Cette augmentation de la prise en charge ambulatoire est notamment due au fait que les restrictions covid ont "poussÃ© les Ã©quipes Ã  revoir les faÃ§ons de prendre en charge les patients".Â 

Fusion et changement de nom

En 2024, lâ€™Ã©tablissement a ainsi Ã©tÃ© en mesure de rouvrir des lits dont une aile complÃ¨te de gÃ©riatrie. Et dÃ¨s le 1er janvier 2026, le CHU de BesanÃ§on fusionnera avec les centres Jacques-Weinman dâ€™Avanne, Bellevaux et les Tilleroyes avec qui il partageait une direction commune depuis le 1er novembre 2024. Cette intÃ©gration aura pour consÃ©quence un changement de nom du CHU au profit de "CHU BesanÃ§on - Franche-ComtÃ©".Â 

Ce projet mÃ©dical commun aura pour consÃ©quence une gestion commune des lits en gÃ©riatrie (700 lits et 800 agents) de quoi permettre "une prise en charge aiguÃ«" et faire en sorte que "les patients ne restent dans un lit du CHU que le temps nÃ©cessaire avant de leur proposer ensuite un parcours plus adaptÃ©", a dÃ©taillÃ© le professeur Limat. Lâ€™objectif Ã©tant de mutualiser les Ã©quipes mÃ©dicales et de permettre une prise en charge des patients "au bon endroit" avec pour objectif "dâ€™avoir une occupation des lits Ã  lâ€™intÃ©rieur du CHU qui corresponde bien Ã  notre prise en charge". Sâ€™il ne sâ€™agit pas Ã  proprement parler dâ€™une augmentation de volume des lits, le professeur a insistÃ© sur le fait que cette fusion allait pouvoir "amÃ©liorer lâ€™adressage des patients" et notamment "remettre les Tilleroyes dans son rÃ´le premier qui est de prÃ©parer le retour Ã  domicile".Â 

chu de besanÃ§on fusion gÃ©riatrie soins thierry gamond-rius

PubliÃ© le 28 aout Ã  12h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier Ã  commenter...

Laisser un commentaire

SantÃ©

BesanÃ§on
SantÃ©

Finances, activitÃ© en hausse et fusion, le CHU de BesanÃ§on passe en revue l’annÃ©e Ã©coulÃ©e

Le directeur gÃ©nÃ©ral du CHU de BesanÃ§on Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, prÃ©sident de la commission mÃ©dicale dâ€™Ã©tablissement, ont tirÃ© le bilan de lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©e et Ã©voquÃ© les projets en cours lors dâ€™une confÃ©rence de presse mercredi 27 aoÃ»t 2025 Ã  BesanÃ§on.

chu de besanÃ§on fusion gÃ©riatrie soins thierry gamond-rius
PubliÃ© le 28 aout Ã  12h00 par Elodie Retrouvey
BesanÃ§on
SantÃ©

Ã€ BesanÃ§on, une grande collecte de sang ce vendredi Ã  la Rodia

Pour la 2e annÃ©e consÃ©cutive, une collecte de sang est organisÃ©e par lâ€™Etablissement franÃ§ais du sang Ã  la Rodia de BesanÃ§on le vendredi 29 aoÃ»t 2025 de 14h00 Ã  18h00. Le prÃ©sident de lâ€™EFS, FrÃ©dÃ©ric Pacoud, en dÃ©placement dans la rÃ©gion sera prÃ©sent en dÃ©but dâ€™aprÃ¨s-midi pour Ã©changer avec les Ã©quipes de lâ€™EFS, les bÃ©nÃ©voles et les donneurs.

collecte don du sang
PubliÃ© le 25 aout Ã  16h55 par HÃ©lÃ¨ne L.
BesanÃ§on
SantÃ©

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne Ã  domicile

PUBLI-INFO • Essayer et choisir ses lunettes Ã  domicile n'est pas un luxe : Pauline Jeannin, Opticienne Mobile, rend ce sercice accessible Ã  tous. Sur rendez-vous, elle se dÃ©place chez vous, ou un proche, en EHPAD, en maison de retraite, sur votre lieu de travail, avec tout son matÃ©riel professionnel et ses 150 modÃ¨les de monture, pour femme, homme et enfant.

lunettes opticien opticienne optique
PubliÃ© le 25 aout Ã  07h00 par Macommune.info
BesanÃ§on
SantÃ©

Les conseils d’Anne SallÃ© â€“ Et aprÃ¨s lâ€™Ã©tÃ© ? Continuer Ã  Ãªtre soi, tout simplement

Cet Ã©tÃ©, notre coach bien-Ãªtre Anne SallÃ© vous a proposÃ© toute une sÃ©rie de conseils "no stress" pour profiter des bienfaits des vacances. Mais voilÃ  que celles-ci se terminent et que la rentrÃ©e approche. Pas de panique, voici ses conseils pour conserver encore un peu cette belle Ã©nergie accummulÃ©e au cours de l'Ã©tÃ©. 

anne sallÃ© bien-Ãªtre confiance en soi Ãªtre soi zen
PubliÃ© le 24 aout Ã  11h36 par Anne SallÃ© • Membre
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Jeunesse SantÃ©

SantÃ© sexuelle des jeunes : des chiffres “alarmants” en Bourgogne-Franche-ComtÃ©

Alors le programme gouvernemental EVARS (Ã©ducation Ã  la vie affective et relationnelle et Ã  la sexualitÃ©) s'apprÃªte Ã  Ãªtre renforcÃ© au mois de septembre 2025, les indicateurs de santÃ© sexuelle des jeunes en Bourgogne-Franche-ComtÃ© sont jugÃ©s prÃ©occupants, rÃ©vÃ©lant une baisse de la vigilance gÃ©nÃ©rale.

EVARS prÃ©vention santÃ© sexuelle vih
PubliÃ© le 24 aout Ã  08h28 par SalomÃ© F. • Membre
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Economie SantÃ©

Sondage – Seriez-vous prÃªt Ã  consommer des mÃ©dicaments recyclÃ©s ?

Câ€™est lâ€™une des derniÃ¨res proposition de la ministre du Travail et de la SantÃ© Catherine Vautrin, recycler les mÃ©dicaments rapportÃ©s en pharmacie afin de limiter le gaspillage des mÃ©dicaments estimÃ© Ã  1,5 milliard dâ€™euros par an. Les mÃ©dicaments seraient alors, aprÃ¨s analyses, remis dans le marchÃ©. Mais, en tant que consommateur, seriez-vous prÃªt Ã  prendre des mÃ©dicaments recyclÃ©s ? Câ€™est notre sondage de la semaine !

mÃ©dicament ministre de la santÃ© recyclage sondage
PubliÃ© le 23 aout Ã  11h05 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
SantÃ© SociÃ©tÃ©

Mobilisation des pharmaciens : quel impact pour les gardes ?

Depuis le 1er juillet 2025, les pharmacies de garde sont en grÃ¨ve, appelÃ©es par lâ€™Union des syndicats des pharmaciens dâ€™officine Ã  protester contre la remise en cause des remises commerciales sur les mÃ©dicaments gÃ©nÃ©riques. Des pharmaciens de BesanÃ§on nous ont partagÃ© leur point de vue sur ce mouvement de contestation.

grÃ¨ve mobilisation pharmacies Union des syndicats des pharmaciens d'officine
PubliÃ© le 17 aout Ã  08h21 par SalomÃ© F. • Membre
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
SantÃ© SociÃ©tÃ©

Mobilisation des pharmaciens : jusqu’Ã  90% des officines fermÃ©es ce samedi 16 aoÃ»t

Pierre-Olivier Variot, prÃ©sident de lâ€™Union des syndicats de pharmaciens dâ€™officine, a annoncÃ© lundi 12 aoÃ»t 2025 au micro dâ€™Ici que prÃ¨s de "90%" des officines seront fermÃ©es ce samedi 16 aoÃ»t dans plusieurs dÃ©partements. Cette action sâ€™inscrit dans un mouvement de mobilisation lancÃ© par lâ€™Uspo en rÃ©ponse Ã  un arrÃªtÃ© dÃ©crÃ©tant la rÃ©duction par deux des remises commerciales sur les mÃ©dicaments gÃ©nÃ©riques.

grÃ¨ve ministÃ¨re de la santÃ© mobilisation pharmacies
PubliÃ© le 16 aout Ã  08h57 par SalomÃ© F. • Membre
BesanÃ§on
Politique SantÃ©

Canicule et polluants atmosphÃ©riques : Alternatiba dÃ©nonce le “combo macabre de nos Ã©tÃ©s”

Dans un communiquÃ© reÃ§u ce mercredi 13 aoÃ»t 2025, le mouvement Ã©cologiste Alternatiba alerte sur le "combo macabre" gÃ©nÃ©rÃ© par la vague de chaleur actuelle et les polluants atmosphÃ©riques. Il met aussi en avant la nÃ©cessitÃ© de "conduire les politiques publiques vers plus de responsabilitÃ©", notamment en ce qui concerne les transports.

alternatiba BesanÃ§on qualitÃ© de l'air
PubliÃ© le 14 aout Ã  17h58 par Eddy R.
France
SantÃ©

Recycler nos mÃ©dicaments pour faire des Ã©conomies : bonne ou mauvaise idÃ©e ?

Pour limiter le gaspillage des mÃ©dicaments, estimÃ© Ã  1,5 milliard dâ€™euros, Catherine Vautrin, ministre du travail et de la santÃ©, propose de recycler les mÃ©dicaments rapportÃ©s en pharmacie. En pratique, cette initiative ne pourrait concerner que certains mÃ©dicaments, selon des conditions strictes.

Catherine Vautrin mÃ©dicament pharmacie recyclage
PubliÃ© le 14 aout Ã  10h02 par SalomÃ© F. • Membre
Bourgogne-Franche-ComtÃ©
Education SantÃ©

Baptiste Thibault, un Franc-Comtois qui fait entendre sa voix au ministÃ¨re de la SantÃ©

Originaire de Lons-le-Saunier dans le Jura, Baptiste Thibault a rÃ©cemment achevÃ© son stage auprÃ¨s de la ministre de la SantÃ©, dans le cadre dâ€™un cursus en politiques publique, en parallÃ¨le de ses Ã©tudes de mÃ©decine. Ã€ 29 ans, ce Franc-Comtois souhaite rÃ©tablir le dialogue entre lâ€™administration et lâ€™hÃ´pital.

Catherine Vautrin ministre de la santÃ© politiques publiques portrait
PubliÃ© le 17 aout Ã  12h00 par SalomÃ© F. • Membre

Le VitalSport pour prÃ©parer votre rentrÃ©e sportiveâ€¦ avec Decathlon !

Les sentiers de randonnÃ©es Ã  dÃ©couvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne Ã  domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualitÃ©s et Ã©vÃ©nements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriersÂ ? Le territoire n'a pas fini de vous Ã©tonner...
Offre d'emploi
publi info 4

BiÃ¨res en boucle 2025, une nouvelle Ã©dition Ã  la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) SÃ©rigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture dâ€™une nouvelle boutique dÃ©diÃ©e au badminton Ã  BesanÃ§on
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pÃ©cheur observÃ© Ã  BesanÃ§on

Sondage

 18.77CÂ°
lÃ©gÃ¨re pluie
le 28/08 Ã  12h00
Vent
3.65 m/s
Pression
1009 hPa
HumiditÃ©
89 %
 