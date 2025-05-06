Finances, activitÃ© en hausse et fusion, le CHU de BesanÃ§on passe en revue l’annÃ©e Ã©coulÃ©e

Le directeur gÃ©nÃ©ral du CHU de BesanÃ§on Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, prÃ©sident de la commission mÃ©dicale dâ€™Ã©tablissement, ont tirÃ© le bilan de lâ€™annÃ©e Ã©coulÃ©e et Ã©voquÃ© les projets en cours lors dâ€™une confÃ©rence de presse mercredi 27 aoÃ»t 2025 Ã BesanÃ§on.

Pour Thierry Gamond-Rius, la stratÃ©gie engagÃ©e en 2024 concernant le recrutement et lâ€™activitÃ© a visiblement portÃ© ses fruits puisquâ€™en 2025, "200 agents de plus que lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente" ont Ã©tÃ© recrutÃ©s. Une plateforme dÃ©matÃ©rialisÃ©e a dâ€™ailleurs Ã©tÃ© mise en place pour "recruter efficacement", a prÃ©cisÃ© le directeur. Ainsi, pour les 450 postes proposÃ©s, lâ€™Ã©tablissement a reÃ§u prÃ¨s de 3.600 candidatures, ce qui pour monsieur Gamond-Rius est signe que le CHU de BesanÃ§on "retrouve une forme dâ€™attractivitÃ©". Dâ€™autant que "depuis trois ans, on observe moins de dÃ©parts et le turnover sur les postes se ralentit". Cela mÃªme alors que, "les jeunes nâ€™ont plus cet attachement viscÃ©ral Ã leur mÃ©tier que lâ€™on avait il y a encore quelques annÃ©es", ils sont dÃ©sormais "beaucoup plus mobiles et il faut faire avec Ã§a" a analysÃ© le directeur. Avec un taux de 8,8%, lâ€™absentÃ©isme est lui aussi revenu aux chiffres dâ€™avant covid, qui correspond "Ã un taux habituel des Ã©tablissements de santÃ©".

Le directeur a dâ€™ailleurs mentionnÃ© des techniques employÃ©es afin de fidÃ©liser le personnel, lâ€™une dâ€™elles est la "perspective de recrutement via des mises en stage". Il y a Ã©galement "un gros travail rÃ©alisÃ© auprÃ¨s des Ã©coles dâ€™enseignement pour vanter lâ€™engagement auprÃ¨s des jeunes" et Ã©veiller une rÃ©elle vocation. "On critique beaucoup les gÃ©nÃ©rations actuelles car elles ont du mal Ã sâ€™engager, mais elles sont souvent en recherche dâ€™Ã©thique et les mÃ©tiers de la santÃ© peuvent rÃ©pondre Ã ce besoin de sens au mÃ©tier dans lequel on sâ€™engage", a analysÃ© Thierry Gamond-Rius.

Une amÃ©lioration sensible des finances

Concernant le budget, le directeur gÃ©nÃ©ral a rappelÃ© que "comme tous les Ã©tablissements hospitaliers" le CHU de BesanÃ§on allait lui aussi Ãªtre concernÃ© par les efforts demandÃ©s par lâ€™Ã‰tat aux institutions publiques. MalgrÃ© cela, "notre situation est plutÃ´t en amÃ©lioration" a-t-il dÃ©clarÃ©. Lâ€™Ã©tablissement affiche en effet un dÃ©ficit consolidÃ© ramenÃ© Ã 7,1 Mâ‚¬ contre 23 Mâ‚¬ en 2023. Ce qui laisse entrevoir un "retour Ã lâ€™Ã©quilibre dâ€™ici peu" mÃªme si ce rÃ©sultat est dÃ» en partie Ã la vente de Saint-Jacques. Le rÃ©sultat structurel rÃ©el sâ€™Ã©tablit ainsi Ã -15,6 Mâ‚¬.

CÃ´tÃ© investissements, en 2025, 51,4 Mâ‚¬ ont Ã©tÃ© consacrÃ©s aux projets dâ€™Ã©quipement et dâ€™infrastructure. Ces dÃ©penses sont financÃ©es Ã 54 % par lâ€™emprunt, mais aussi par des subventions et par la tranche 2024 du contrat SÃ©gur.Â Les prochains grands chantiers concerneront notamment les deux derniers Ã©tages de la tour Jean-Minjoz, la crÃ©ation dâ€™un nouveau bÃ¢timent dÃ©diÃ© Ã la psychiatrie aux Hauts-de-Chazal, un autre dÃ©diÃ© Ã la rÃ©animation mÃ©dicale, une augmentation de la capacitÃ© de chirurgie ambulatoire et la modernisation du centre 15. "On est dans le respect de notre programme dâ€™investissement", a analysÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral qui a insistÃ© sur le besoin "essentiel pour le CHU de rester Ã la pointe de la technologie".Â

Des investissements cruciaux en biomÃ©dical et numÃ©rique

Dans ce domaine, il y a notamment une part sur laquelle "le CHU nâ€™a jamais rognÃ© câ€™est sur lâ€™Ã©quipement biomÃ©dical", a prÃ©cisÃ© le professeur Samuel Limat. Les investissements en la matiÃ¨re ont dâ€™ailleurs Ã©tÃ© nombreux en 2024-2025 : assistance robotisÃ©e en neurochirurgie, IRM de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration, nouvelle salle multimodale de radiologie interventionnelle, plateau de cardiologie intÃ©gralement renouvelÃ©â€¦ PersuadÃ© que le biomÃ©dical et le numÃ©rique reprÃ©sentent des investissements cruciaux "aux enjeux trÃ¨s puissants", lâ€™Ã©tablissement a ainsi poursuivi "ses efforts de modernisation sur la qualitÃ© du plateau technique" qui participe dâ€™ailleurs "Ã lâ€™attractivitÃ© des mÃ©decins", a rÃ©sumÃ© le prÃ©sident de la commission mÃ©dicale.

Autre point Ã©voquÃ© par le professeur, lâ€™ouverture du centre dâ€™enseignement de soins dentaires en septembre 2024 est avant tout "une excellente nouvelle pour les Francs-Comtois", mais Ã©galement une bonne chose pour lâ€™implantation de jeunes professionnels dans le territoire qui bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais dâ€™un parcours dâ€™Ã©tudes complet sur BesanÃ§on.

Une augmentation de lâ€™activitÃ©

Lâ€™activitÃ© poursuit sa transformation, avec une croissance plus marquÃ©e de lâ€™ambulatoire et des sÃ©ances, que de lâ€™hospitalisation conventionnelle. "On peut dire que le Covid est dÃ©sormais derriÃ¨re nous" a dÃ©clarÃ© le professeur Limat qui ajoute "on a retrouvÃ© une croissance dâ€™activitÃ© soutenue dâ€™avant crise sanitaire". Cette augmentation de la prise en charge ambulatoire est notamment due au fait que les restrictions covid ont "poussÃ© les Ã©quipes Ã revoir les faÃ§ons de prendre en charge les patients".Â

Fusion et changement de nom

En 2024, lâ€™Ã©tablissement a ainsi Ã©tÃ© en mesure de rouvrir des lits dont une aile complÃ¨te de gÃ©riatrie. Et dÃ¨s le 1er janvier 2026, le CHU de BesanÃ§on fusionnera avec les centres Jacques-Weinman dâ€™Avanne, Bellevaux et les Tilleroyes avec qui il partageait une direction commune depuis le 1er novembre 2024. Cette intÃ©gration aura pour consÃ©quence un changement de nom du CHU au profit de "CHU BesanÃ§on - Franche-ComtÃ©".Â

Ce projet mÃ©dical commun aura pour consÃ©quence une gestion commune des lits en gÃ©riatrie (700 lits et 800 agents) de quoi permettre "une prise en charge aiguÃ«" et faire en sorte que "les patients ne restent dans un lit du CHU que le temps nÃ©cessaire avant de leur proposer ensuite un parcours plus adaptÃ©", a dÃ©taillÃ© le professeur Limat. Lâ€™objectif Ã©tant de mutualiser les Ã©quipes mÃ©dicales et de permettre une prise en charge des patients "au bon endroit" avec pour objectif "dâ€™avoir une occupation des lits Ã lâ€™intÃ©rieur du CHU qui corresponde bien Ã notre prise en charge". Sâ€™il ne sâ€™agit pas Ã proprement parler dâ€™une augmentation de volume des lits, le professeur a insistÃ© sur le fait que cette fusion allait pouvoir "amÃ©liorer lâ€™adressage des patients" et notamment "remettre les Tilleroyes dans son rÃ´le premier qui est de prÃ©parer le retour Ã domicile".Â