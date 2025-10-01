Mercredi 1 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Vaire
Economie

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Publié le 01/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 01/10/2025 - 12:12

L’ouverture est prévue vendredi 3 octobre 2025 à 9h00. L’entreprise est située au 5 route nationale à Vaire-le-Petit, à la sortie de sortie Novillars.

© Franche-Comté Débarras
© Franche-Comté Débarras
© Franche-Comté Débarras
1/3 - © Franche-Comté Débarras
2/3 - © Franche-Comté Débarras
3/3 - © Franche-Comté Débarras

"Franche-Comté Débarras" propose depuis le mois d’octobre 2024 d’intervenir pour tous les types d’enlèvements jusqu’au débarras complet d’une maison. Un an plus tard, Sébastien Grime, le gérant, ouvre une boutique spécialisée dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire.

"Au départ, j'effectuais uniquement du débarras et quelque brocante afin de revendre les objets récupérés lors de débarras. Devant l'accumulation d'objets dans mon local et afin de donner une seconde vie aux objets divers, j'ai décidé d'ouvrir un magasin", explique-t-il.

Infos +

"Franche-Comté Débarras"

  • 5 route nationale à Vaire-le-Petit, à la sortie de sortie Novillars.
  • Ouverture ce 3 octobre à 9h00.

Allez + loin

brocante debarras magasin nouveau

Publié le 1 octobre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

HAUTE-SAÔNE (70)
Economie Société

L’extension de la base aérienne 116 : un levier économique pour la Haute-Saône

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a publié mardi 30 septembre 2025 une étude consacrée à l’impact économique actuel et futur de la base aérienne 116 de Luxeuil. Celle-ci emploie aujourd’hui plus de 1.000 personnes et devrait voir ses effectifs doubler d’ici 2036 avec l’arrivée de deux escadrons de Rafale.

armée de l'air BA 116 base aérienne démographie économie emploi étude Insee militaire
Publié le 1 octobre à 09h16 par Alexane
CA Grand Belfort
Economie

France 2030 : Belfort E-Start reçoit 5,4 M€, le projet le mieux doté du pays

Le projet Belfort E-Start, lauréat en 2021 de l’appel à manifestation d’intérêt "Démonstrateurs de la Ville Durable", vient de bénéficier d’un soutien financier de l’État à hauteur de 5,44 M€ dans le cadre de France 2030.

argent damien meslot dotation enedis énergie france 2030 photovoltaïque université de technologie de Belfort Montbéliard
Publié le 30 septembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Economie

Quick revient s’implanter à Chateaufarine à Besançon

Alors qu’on croyait l’enseigne belge vouée à disparaître après son rachat par le groupe Bertrand, qui avait pour objectif de transformer tous les restaurants français en Burger King, Quick connaît finalement un second souffle. Depuis son acquisition en 2021 par le fonds américain HIG Capital, la chaîne a triplé sa rentabilité et voit de nouvelles franchises s’implanter un peu partout en France. C’est désormais au tour de Besançon d’accueillir à nouveau un restaurant Quick dans la zone commerciale de Chateaufarine, marquant son retour dans ce secteur.

fast food quick restauration rapide
Publié le 30 septembre à 08h56 par Alexane
Dijon
Economie

La Biscuiterie Mistral va bientôt ouvrir une nouvelle boutique éphémère à Dijon

La Biscuiterie Mistral, maison fondée en 1954 à Semur-en-Auxois, poursuit son développement avec l’ouverture d’un septième point de vente. L’enseigne annonce l’installation d’un pop-up store dans le centre commercial Toison d’Or, à Dijon avant la fin de l’année.

biscuiterie mistral boutique éphémère c'est nouveau ! commerce pop-up store toison d'or
Publié le 28 septembre à 12h00 par Alexane
France
Economie

Crédits à la consommation : les règles évoluent pour prévenir le surendettement

À l’automne 2026, l’encadrement du crédit à la consommation en France connaîtra des évolutions importantes visant à limiter le risque de surendettement, notamment pour les petits crédits. Une ordonnance du 3 septembre 2025 transpose au droit français la directive européenne (UE) 2023/2225, considérée comme plus protectrice à l’égard des emprunteurs.

banque consommation crédit crédit à la consommation loi surendettement union européenne
Publié le 27 septembre à 17h30 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 15.82
ciel dégagé
le 01/10 à 15h00
Vent
3.74 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
69 %
 