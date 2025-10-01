"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’ouverture est prévue vendredi 3 octobre 2025 à 9h00. L’entreprise est située au 5 route nationale à Vaire-le-Petit, à la sortie de sortie Novillars.

"Franche-Comté Débarras" propose depuis le mois d’octobre 2024 d’intervenir pour tous les types d’enlèvements jusqu’au débarras complet d’une maison. Un an plus tard, Sébastien Grime, le gérant, ouvre une boutique spécialisée dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire.

"Au départ, j'effectuais uniquement du débarras et quelque brocante afin de revendre les objets récupérés lors de débarras. Devant l'accumulation d'objets dans mon local et afin de donner une seconde vie aux objets divers, j'ai décidé d'ouvrir un magasin", explique-t-il.

Infos +

"Franche-Comté Débarras"