Franche-Comté : un week-end sous les nuages avec des températures de saison

Samedi 8 février 2025, Besançon sera sous un ciel nuageux avec une température maximale de 8 °C et une minimale de 2 °C. À Belfort, le ciel sera également nuageux, avec des températures oscillant entre 7 °C et 1 °C. À Lons-le-Saunier, le ciel sera nuageux, avec des températures comprises entre 6 °C et 2 °C. À Dole, des averses sont attendues le matin, puis ciel sera nuageux. Températures entre 7 °C et 2 °C. À Vesoul, le ciel sera aussi nuageux. Il fera entre 8 °C et 2 °C. À Pontarlier, le ciel sera couvert avec des températures entre 4 °C et -4 °C.

Dimanche 9 février 2025, Besançon sera encore sous un ciel nuageux avec une température maximale de 7 °C et une minimale de 1 °C. À Belfort, Météo France annonce la présence de nuages bas et des températures variant de 6 °C à 1 °C. À Lons-le-Saunier, les nuages seront également bas, avec des températures entre 7 °C et 2 °C. À Dole, des averses sont attendues le matin, suivies de nuages. Températures entre 8 °C et 2 °C. À Vesoul, le ciel sera nuageux avec des températures situées entre 7 °C et 2 °C. À Pontarlier , les nuages et les éclaircies alterneront et les températures prévues se situeront entre 4 °C et -4 °C.

Bon week-end !