”Free Paul Watson” : sensible au combat de Sea Sheperd, un jeune naturaliste appelle à manifester le 26 octobre à Besançon

Cette mobilisation est initiée par Clément Néron, 18 ans, passionné par la nature, par la faune et la flore, bénévole et initiateur du groupe Jeunes LPO, jeune naturaliste photographe animalier, mais aussi très sensible aux sujets environnementaux et climatiques de manière générale. ”Je soutiens fortement les actions de Sea Sheperd et de Paul Watson, et lorsque j’ai appris le 21 juillet son arrestation à Nuuk (Groenland), je suis tombé des nus parce que cet homme est arrêté pour la seule et unique raison d’avoir sauvé des baleines, avec le Japon en face qui veut clairement sa peau”, nous explique le jeune homme.

En effet, le Japon a demandé l’extradition de Paul Watson le 31 juillet auprès du ministère danois de la justice dans une affaire liée à son combat pour la défense des baleines. Le 2 octobre, Paul Watson sera de nouveau entendu par le tribunal.

”Pour moi, faire une manifestation en sa faveur c’est important parce que ce ne sont pas seulement les naturalistes, les passionnés d’environnement qui doivent être touchés par cette actualité, tout le monde doit en être sensible”, selon Clément Néron qui craint que Paul Watson soit extradé au Japon avant la manifestation.

Infos +

Les participant(e)s à la mobilisation, sont invité(e)s à venir avec des pancartes ”Free Paul Watson”, hashtag utilisé sur les réseaux sociaux, ainsi que des images de baleines ou tout autre symbole en lien avec le combat de Paul Watson et son association.

Sea Sheperd France devrait se joindre à la manifestation bisontine.