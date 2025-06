French Tech Connect 2025 de retour le 3 juillet à Dijon : le programme

French Tech Connect est organisé dans le cadre du dispositif “Je choisis la French Tech” et bénéficie des soutiens financiers de la Mission French Tech et de la région Bourgogne Franche Comté.

Forte du succès rencontré en 2024, cette nouvelle édition rassemble des sponsors tels Orange, Dijon Métropole ou encore le CIC. De même, côté partenaires, le Medef et la Direction des Achats de l’État seront présents pour échanger avec les donneurs d’ordre et les acteurs de l’innovation de la région.

“Si cette deuxième édition de French Tech Connect rencontre un tel écho auprès de l'écosystème économique de la région, c’est parce qu’elle est au centre des enjeux de 2025 : Intelligence artificielle, cybersécurité, achats responsables, politiques RSE, transitions énergétiques et industrielles, et bien sûr… attractivité de nos territoires.” observe Silvère Denis, directeur délégué de French Tech Bourgogne Franche Comté.

Un programme au coeur des grands enjeux de 2025

Technologie et innovation se présenteront aussi bien dans le domaine de l’industrie, des logiciels, de l’IA et de la cybersécurité, de l’impact ou encore de l'agriculture ou de la santé. Retours d’expérience : startups, acheteurs publics et privés viendront partager leurs expériences. Politiques et structures de soutien à l’innovation présenteront les parcours de croissance et de développement disponibles sur le territoire. Enfin, tout au long de la journée, des rendez-vous d’affaires permettront à tous les acteurs de se rencontrer de façon individuelle, grâce à des sessions réservables de 20 minutes.

Le programme en synthèse :

7 keynotes

11 tables rondes sessions

Rendez-vous d’affaires - toute la journée

Le programme détaillé est présenté sur connect.lafrenchtechbfc.fr

French Tech Bourgogne Franche Comté en quelques chiffres

329 entreprises membres, témoignant de la vitalité de notre écosystème ;

Plus de 7 700 emplois au sein de ces entreprises, hors grands groupes, reflétant notre contribution au tissu économique local ;

Une collaboration étroite avec plus de 65 partenaires, incluant des acteurs privés, des structures d’accompagnement et des institutions éducatives, pour une synergie accrue

Un budget annuel supérieur à 600 000 euros, permettant de soutenir efficacement nos initiatives

Une présence renforcée à travers 50 événements clés, 700 rendez-vous d’affaires ”Je Choisis la French Tech” ou encore la réalisation de 158 rencontres individuelles entre start-up et acteurs publics, soulignant notre rôle central dans l’écosystème d’innovation.

Rapport annuel téléchargeable : www.calameo.com

À propos de la French Tech Bourgogne Franche Comté

Labellisée Capitale French Tech en 2023, la French Tech Bourgogne-Franche-Comté s’impose comme un moteur de l’innovation régionale. Avec plus de 450 organisations membres, elle regroupe un écosystème varié comprenant start-up, PME, ETI, grands groupes, investisseurs, centres de formation et institutions. Ensemble, ces acteurs collaborent pour créer des synergies, développer des projets d’avenir et contribuer à la compétitivité économique de la région. Silvère Denis en est le Directeur général depuis janvier 2023. Ancien entrepreneur, engagé depuis plus de dix ans dans le développement de l’écosystème tech et numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Il porte aujourd’hui la mission de structurer un écosystème tech régional plus visible, plus connecté et plus ambitieux.

