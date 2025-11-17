Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Nous connaissons tous Gobin, place de la Révolution à Besançon. Mais connaissez-vous son banc "Aux poissons de la mer" au coeur des Halles Beaux-Arts ? Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une double raison d'y aller : son offre de poissons et de fruits de mer et à partir du 21 novembre, son bar à huîtres !

Un bar à huitres dans la Halle Beaux-Arts

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, la maison Gobin a eu la très bonne idée d’ouvrir un bar à huitres à l’abri des frimas juste en face de son banc, Aux poissons de mer. Julien Gobin y déploie toute l’offre de poissons et de fruits de mer que vous pouvez imaginer.

En famille ou avec des amis, installez-vous au bar à huitres aux horaires du marché.

Des huitres ou des escargots ?

L’assiette d’huitres, ou la douzaine d’escargots, se prêtent aussi bien à une décision coup de cœur qu’à un rendez-vous pris à l’avance. Dans les deux cas, il ne vous restera plus qu’à choisir entre deux vins blancs et deux champagnes inscrits à la carte du bar à huitres.

Au bar à huitres, la formule-huitres comprend 6 huitres, 1 verre de vin blanc, pain, beurre, citron et vinaigre aux échalotes pour 13,40 €. La formule-escargots comprend 12 escargots de Bourgogne de belle grosseur à partir de 15,40 € avec pain et verre de vin blanc.

Gobin, hors du marché couvert, aussi.

Aujourd’hui, entre le bar à huitres de la Halle Beaux-Arts et le stand à l’enseigne «Aux poissons de la mer», la maison Gobin continuera à faire vivre ses étals sur la place de la révolution.

Nouveau, la livraison à domicile

Julien Gobin, pour sa boutique de la place de la révolution, a pensé au service qui facilitera la vie à tout un chacun : la livraison à domicile.

Les prises de commande sont possibles par téléphone (tel : 03 81 81 39 23)

Infos +

Deux adresses :

Aux poissons de la mer et son bar à huitres

Marché couvert " Aux poissons de mer"

Téléphone : 03 81 83 29 89

Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi : de 7 h à 14 h du vendredi au samedi : de 7 h 00 à 18 h 30 le dimanche : de 8 h 00 à 13 h 00



Maison Gobin, place de la Révolution