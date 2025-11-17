Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Un bar à huitres dans la Halle Beaux-Arts
Alors que les fêtes de fin d’année approchent, la maison Gobin a eu la très bonne idée d’ouvrir un bar à huitres à l’abri des frimas juste en face de son banc, Aux poissons de mer. Julien Gobin y déploie toute l’offre de poissons et de fruits de mer que vous pouvez imaginer.
En famille ou avec des amis, installez-vous au bar à huitres aux horaires du marché.
Des huitres ou des escargots ?
L’assiette d’huitres, ou la douzaine d’escargots, se prêtent aussi bien à une décision coup de cœur qu’à un rendez-vous pris à l’avance. Dans les deux cas, il ne vous restera plus qu’à choisir entre deux vins blancs et deux champagnes inscrits à la carte du bar à huitres.
Au bar à huitres, la formule-huitres comprend 6 huitres, 1 verre de vin blanc, pain, beurre, citron et vinaigre aux échalotes pour 13,40 €. La formule-escargots comprend 12 escargots de Bourgogne de belle grosseur à partir de 15,40 € avec pain et verre de vin blanc.
Gobin, hors du marché couvert, aussi.
Aujourd’hui, entre le bar à huitres de la Halle Beaux-Arts et le stand à l’enseigne «Aux poissons de la mer», la maison Gobin continuera à faire vivre ses étals sur la place de la révolution.
Nouveau, la livraison à domicile
Julien Gobin, pour sa boutique de la place de la révolution, a pensé au service qui facilitera la vie à tout un chacun : la livraison à domicile.
Les prises de commande sont possibles par téléphone (tel : 03 81 81 39 23)
Infos +
Deux adresses :
Aux poissons de la mer et son bar à huitres
- Marché couvert "Aux poissons de mer"
- Téléphone : 03 81 83 29 89
- Horaires d’ouverture :
- du mardi au jeudi : de 7 h à 14 h
- du vendredi au samedi : de 7 h 00 à 18 h 30
- le dimanche : de 8 h 00 à 13 h 00
Maison Gobin, place de la Révolution
- Gobin, 20 place de la Révolution
- Téléphone : 03 81 81 39 23
- Horaires d’ouverture :
- du mardi au jeudi : de 8 h 00 à 12 h30 et de 14 h 00 à 19 h00
- du vendredi au samedi : de 8 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h00
- le dimanche : de 8 h 30 à 12 h 30