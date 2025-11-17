Lundi 17 Novembre 2025
Besançon
Economie Vie locale

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Publié le 17/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 14/11/2025 - 17:43

Nous connaissons tous Gobin, place de la Révolution à Besançon. Mais connaissez-vous son banc "Aux poissons de la mer" au coeur des Halles Beaux-Arts ? Si ce n'est pas encore le cas, vous avez une double raison d'y aller : son offre de poissons et de fruits de mer et à partir du 21 novembre, son bar à huîtres !

Gobin, le bar à huitres © ThBrenet
Gobin, le bar à huitres © ThBrenet

Un bar à huitres dans la Halle Beaux-Arts

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, la maison Gobin a eu la très bonne idée d’ouvrir un bar à huitres à l’abri des frimas juste en face de son banc, Aux poissons de mer. Julien Gobin y déploie toute l’offre de poissons et de fruits de mer que vous pouvez imaginer.

En famille ou avec des amis, installez-vous au bar à huitres aux horaires du marché.

Des huitres ou des escargots ?

L’assiette d’huitres, ou la douzaine d’escargots, se prêtent aussi bien à une décision coup de cœur qu’à un rendez-vous pris à l’avance.   Dans les deux cas, il ne vous restera plus qu’à choisir entre deux vins blancs et deux champagnes inscrits à la carte du bar à huitres.

Bar à huitres Gobin, huitres ou escargots ? © ThBrenet

Au bar à huitres, la formule-huitres comprend 6 huitres, 1 verre de vin blanc, pain, beurre, citron et vinaigre aux échalotes pour 13,40 €. La formule-escargots comprend 12 escargots de Bourgogne de belle grosseur à partir de 15,40 € avec pain et verre de vin blanc.

Gobin, hors du marché couvert, aussi.

Aujourd’hui, entre le bar à huitres de la Halle Beaux-Arts et le stand à l’enseigne «Aux poissons de la mer», la maison Gobin continuera à faire vivre ses étals sur la place de la révolution.

Gobin, place du marché © ThBrenet

Nouveau, la livraison à domicile

Julien Gobin, pour sa boutique de la place de la révolution, a pensé au service qui facilitera la vie à tout un chacun : la livraison à domicile.

Gobin, la livraison © ThBrenet

Les prises de commande sont possibles par téléphone (tel : 03 81 81 39 23)

 Infos +

Deux adresses :

Aux poissons de la mer et son bar à huitres

  • Marché couvert "Aux poissons de mer"
  • Téléphone : 03 81 83 29 89
  • Horaires d’ouverture :
    • du mardi au jeudi : de 7 h à 14 h
    • du vendredi au samedi : de 7 h 00 à 18 h 30
    • le dimanche : de 8 h 00 à 13 h 00

Maison Gobin, place de la Révolution

  • Gobin, 20 place de la Révolution
  • Téléphone : 03 81 81 39 23
  • Horaires d’ouverture :
    • du mardi au jeudi : de 8 h 00 à 12 h30 et de 14 h 00 à 19 h00
    • du vendredi au samedi : de 8 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 19 h00
    • le dimanche : de 8 h 30 à 12 h 30

Gobin, c'est : 1/ un bar à huitres, 2/ 1 stand au marché couvert (aux Poissons de mer) , 3/ Gobin place de la révolution, 4/ une livraison à domicile © ThBrenet

bar à huitres crustacés huitres poissonnerie

Publié le 17 novembre à 07h00 par Thierry Brenet
