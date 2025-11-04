Mardi 4 Novembre 2025
DOUBS (25)
Economie

Grande exposition du Fabriqué en France : quels entreprises représenteront la Bourgogne Franche-Comté à l’Elysée ?

Publié le 04/11/2025 - 17:00
Mis à jour le 04/11/2025 - 15:18

Huit entreprises de chaque département de Bourgogne Franche-Comté représenteront leur territoire et l’excellence du savoir-faire français lors de la Grand exposition du Fabriqué en France les 15 et 16 novembre 2025 au palais de l’Elysée à Paris.
 

Sébastien Zott, directeur général de Peugeot Saveurs SNC © Peugeot Saveurs
Sébastien Zott, directeur général de Peugeot Saveurs SNC © Peugeot Saveurs

Les huit entreprises de Bourgogne-Franche-Comté sélectionnées :

  • Côte-d'Or : Zeneo - Crossject
  • Doubs : PARIS Trio moulin poivre & sel 18cm - Peugeot Saveurs

Il s’agit là d’une nouvelle reconnaissance nationale pour cette PME implantée à Quingey dont les moulins à poivre et à sel sont une référence mondiale depuis plus de 150 ans. ”Être sélectionné pour la Grande exposition du Fabriqué en France est une immense fierté pour nos équipes et pour tout le territoire du Doubs. C'est une reconnaissance du travail de nos collaborateurs, de notre exigence et de notre capacité à faire vivre un savoir-faire français durable, résolument tourné vers l’avenir”, explique Sébastien Zott, directeur général de Peugeot Saveurs SNC.

  • Jura : Lunettes sign 6000 - Vuillet Vega
  • Nièvre : Vitrine chocolats - François Pouenat
  • Haute-Saône : Gobelet "550" ans par Matali Crasset et La Rochère - La Rochère
  • Saône-et-Loire : Chemise blanche en twill de coton - Les Ateliers Gauthier
  • Yonne : Traitement d'eau Eparco - Filière compact PE écorces de pin - Premier tech eau et environnement
  • Territoire de Belfort : Produit numérique - OnyXP - Par Cours & Par Themes

123 produits à l'honneur

La cinquième édition de la Grande exposition du Fabriqué en France se tiendra les 15 et 16 novembre 2025 au palais de l’Élysée. Cet événement mettra à l’honneur 123 produits représentatifs du savoir-faire et de la diversité économique française. Un jury national composé de personnalités reconnues dans le domaine économique, industriel et artisanal s’est réuni le 9 octobre pour désigner les produits qui seront exposés cette année lors de cet évènement Les candidatures, présélectionnées au niveau régional, ont fait l’objet d’un contrôle douanier afin de garantir leur origine française.

Infos +

Le marquage Fabriqué en France désigne des produits dont la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire national, selon des critères définis par le Code des douanes. Il constitue un repère de transparence et de confiance pour les consommateurs, tout en valorisant les entreprises ancrées localement dans une démarche de production responsable et durable.

Publié le 4 novembre à 17h00 par Alexane
