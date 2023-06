Handball : le GBDH lance sa campagne d’abonnement pour la saison 2023/2024

Lundi 26 juin, le club a annoncé l’ouverture de sa campagne d’abonnement pour la prochaine saison sportive. Les tarifs sont compris entre 32€ et 120€ pour les 15 matchs que comptent la saison complète en proligue.

Le club a fait savoir lors de la conférence de presse de pré-saison du 20 juin dernier, qu’il avait à coeur de faire du palais des sports un « atout indispensable » en accueillant davantage de public dans les tribunes. Pour atteindre son objectif, le club a débuté une campagne d’abonnement pour la saison sportive à venir.

L’abonnement propose deux tarifs (standard et réduit) et quatre zones d’abonnement possibles : gradins, tribunes excentrées, centrales et honneurs pour les 15 matchs de championnat à domicile que compte le calendrier de Proligue.

Des avantages réservés aux abonnés

Le GBDH a fait savoir que chaque abonné bénéficiera de plusieurs avantages tel qu’un accès gratuit à tous les matchs (domiciles-extérieurs) du GBDH sur la plateforme Handball TV soit la totalité des 30 match que compte la saison ou encore un tarif spécial sur cette même plateforme pour avoir accès à l’ensemble des matchs Starligue et Proligue.

Souscriptions possibles en ligne ou directement au Palais des sports du lundi au vendredi de 10h à 12 h et de 15h à 17h.