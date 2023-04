Il agresse des vigiles à Monoprix et mord une policière lors de sa garde à vue

Le 17 avril 2023 deux personnes ont été interpellées suite à une bagarre avec des vigiles du magasin Monoprix au centre-ville de Besançon. Lors de sa garde à vue, l'un des deux agresseurs s’est une nouvelle fois montré violent et a même mordu une policière.

Les évènements se sont déroulés le 17 avril 2023 au Monoprix du centre-ville de Besançon. Deux individus, âgés de 30 ans, se dirigeaient vers la sortie quand les portiques de sécurité se sont mis à sonner. Un premier vigile est alors allé à leur rencontre et une bagarre a éclaté. Venu en renfort, un second vigile est intervenu. L'un des deux individu a sorti un couteau qui a pu être saisi par un des agents de sécurité qui s'est alors blessé dans son geste. Le second vigile s’est lui, fait mordre à la main gauche. Il a déposé plainte.

Les deux hommes se sont alors enfuis en courant et ont été retrouvés grâce aux caméras de surveillance les montrant en train de monter dans un bus.

Ils ont été appréhendés et ramenés au commissariat pour être placés en garde à vue. Au cours de celle-ci, l'un d'eux, interpellé pour violences aggravées et détention de stupéfiants, s’est d'après les policiers, lui-même infligé des violences en se frappant la tête contre un mûr. Afin de le maitriser des policiers, dont une geôlière, sont intervenus. Il a alors mordu cette dernière à l’index gauche.

Ils minimisent leur responsabilité

Au cours de leur audition, le premier a déclaré avoir simplement accompagné son comparse et a donné une version différente de celle communiqué par les victimes, minimisant sa responsabilité. Il a également été trouvé en possession d'un gramme de résine de cannabis et a indiqué être consommateur.

Le second a reconnu être auteur d’un vol à l’étalage mais n’a pas reconnu les faits de violences sur les vigiles du commerce et a nié avoir exhibé un couteau. Trouvé avec 2 g de résine de cannabis et 1 g de cocaïne, il a indiqué être également consommateur.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue avec demande de prolongation. Le vigile blessé par le couteau a été transporté par les sapeurs pompiers au CHU pour se faire soigner puis s’est rendu au commissariat pour également déposer plainte.