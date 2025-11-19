Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française

VIDÉO • À l’occasion du cinquantième anniversaire de l'arrivée de Bernard Loiseau à Saulieu, dans l’hôtel-restaurant historique La Côte d’Or, la famille Loiseau a présenté ce mardi 18 novembre les locaux récemment rénovés et rendu hommage à l’époux, au père, au mentor...

Bernard Loiseau est arrivé à Saulieu le 28 février 1975 au sein de l’établissement La Côte d’Or dans le but de décrocher la troisième étoile du restaurant d'Alexandre Dumaine. Au fil des décennies, le restaurant est devenue plus qu'un étoilé, une adresse mythique de la gastronomie française à travers le monde. Après la disparition du chef triplement étoilé Bernard Loiseau en 2003, son épouse Dominique ainsi que leurs filles, Bérangère et Blanche, ont poursuivi son œuvre au sein du Groupe Loiseau. La Côte d'Or continue de porter les valeurs qui ont façonné sa renommée.

Dans son discours, Bérangère Loiseau est revenue sur l’importance de moderniser l’espace tout en préservant l’esprit de la maison. Le chef actuel du restaurant, Louis-Philippe Vigilant, partage également cette volonté de maintenir l’exigence et l’identité culinaire héritées de Bernard Loiseau.

Pour marquer cet anniversaire symbolique, la famille Loiseau a convié ce mardi chefs, artisans, collaborateurs anciens et actuels, ainsi que des clients fidèles à un "mâchon" organisé au sein du restaurant fraîchement restauré. La rencontre a été ponctuée d’émotions et de souvenirs, témoignant de l’attachement durable porté à cette institution bourguignonne.